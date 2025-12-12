Φωτιά σε εμπορικό πλοίο Τούρκου πλοιοκτήτη μετά από ρωσική επίθεση στην Οδησσό (pics&vids)

Ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου σε λιμάνι της ουκρανκής επαρχίας της Οδησσού υπέστη ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ρωσική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Μία από τις πηγές τόνισε ότι το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα τρία μεγάλα λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

Η Ρωσία απείλησε την περασμένη εβδομάδα να «κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας από τη θάλασσα» ως αντίποινα για τις ουκρανικές επιθέσεις με θαλάσσια drones σε μη αδειοδοτημένα δεξαμενόπλοια που κατευθύνονταν στη Ρωσία για να εξάγουν ρωσικό πετρέλαιο.

Russian Iskander missiles have struck a cargo ship which is now at port in Odessa. https://t.co/SbFGiO3Jzk pic.twitter.com/ntqjJcYkiC — ayden (@squatsons) December 12, 2025

Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής σαφές αν η επίθεση στόχευε σκόπιμα το πλοίο.

Μία από τις πηγές αναγνώρισε το πλοίο ως το Cenk T.

🇷🇺🇺🇦There's a video from the Odessa port showing a burning ship.



The passenger-cargo ferry CENK T, owned by the Turkish company Cenk Ro-Ro and actively sailing under the Panamanian flag from Turkey to Ukraine and back, was damaged.



The Ukrainian media also reported the… pic.twitter.com/4vd7Tm2COg — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇮🇪 (@SMO_VZ) December 12, 2025

Σύμφωνα με το MarineTraffic, ένα πλοίο υπό σημαία Παναμά που έφερε αυτό το όνομα αναγνωρίστηκε να βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα πριν από 21 ώρες.

Μια πηγή δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης του πλοίου είναι Τούρκος.

Η Πολεμική Αεροπορία Ουκρανίας ανέφερε σήμερα επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή της Οδησσού.