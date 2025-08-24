Φον ντερ Λάιεν: Αν δεν φτάναμε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία θα πανηγύριζαν

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τον Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η μη επίτευξη συμφωνίας θα ήταν ένα δώρο για τους αντιπάλους της Ευρώπης.

«Φανταστείτε για μια στιγμή ότι οι δύο μεγαλύτερες δημοκρατικές οικονομίες δεν είχαν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία και αντ' αυτού θα είχαν ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο - μόνο η Μόσχα και το Πεκίνο θα γιόρταζαν», έγραψε η φον ντερ Λάιεν σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε το Σάββατο το βράδυ στην ισπανική εφημερίδα El Mundo.

Σύμφωνα με το Politico, η επικεφαλής της Κομισιόν χαρακτήρισε την τετρασέλιδη συμφωνία-πλαίσιο, η οποία ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, ως μια σκόπιμη επιλογή για «σταθερότητα και προβλεψιμότητα έναντι κλιμάκωσης και αντιπαράθεσης».

Η συμφωνία περιορίζει τους περισσότερους δασμούς των ΗΠΑ σε ευρωπαϊκά προϊόντα στο 15%, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων και των φαρμακευτικών προϊόντων, και προβλέπει εξαιρέσεις για τα γενόσημα φάρμακα και τα ανταλλακτικά αεροσκαφών.

Τόνισε επίσης ότι οι κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την ψηφιακή τεχνολογία παραμένουν ανέπαφοι και επεσήμανε τις προσπάθειες των Βρυξελλών να διαφοροποιήσουν τους εμπορικούς δεσμούς, μεταξύ άλλων μέσω συμφωνιών με το Μεξικό, το νοτιοαμερικανικό μπλοκ των χωρών της Mercosur, και τον στόχο της σύναψης συμφωνίας με την Ινδία πριν από το τέλος του έτους.