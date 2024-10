Συνεχής ενημέρωση

Αεροπορικές επιθέσεις σε θέσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό πραγματοποιούν οι IDF σύμφωνα με το Reuters, το AFP και τη Μοσάντ. Οι IDF ζήτησαν προηγουμένως από τους κατοίκους να αποχωρήσουν από τα κτίρια κοντά στους στόχους της, πλησίον του προπυργίου της Χεζμπολάχ που είχε πληγεί την περασμένη εβδομάδα. Οι επιθέσεις έρχονται σε συνέχεια των πυραύλων που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ.

The IDF is carrying out Airstrikes in Beirut — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 1, 2024

#BREAKING Israel says currently striking Hezbollah targets in Beirut pic.twitter.com/jJZNnvBfWK — AFP News Agency (@AFP) October 1, 2024

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا في حي حارة حريك في المباني المحددة في الخريطتيْن والمباني المجاورة لها.



⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله حيث سيعمل جيش الدفاع بقوة ضدها على المدى الزمني القريب.



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/oYLEjqQn0g — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 1, 2024

Ενδεικτικό του κλίματος που είχε διαμορφωθεί μετά την επίθεση ήταν η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι «το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος και θα το πληρώσει».

איראן עשתה הערב טעות גדולה - והיא תשלם על כך. pic.twitter.com/B2yppgGqcE — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 1, 2024

Εξίσουν ενδεικτική και η ανάρτηση της Μοσάντ ότι «το Ιράν δεν έχει πάρει το μάθημα της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και των Χούθι. Τώρα θα αναγκαστεί να μάθει το μάθημα».

Israeli official:



Iran has not learned the lesson of Hamas, Hezbollah and the Houthis.



Now she will be forced to learn the lesson herself. — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 1, 2024

Διεθνή ΜΜΕ: Το Ισραήλ θα απαντήσει άμεσα

Την άμεση απάντηση του Ισραήλ στο μπαράζ πυραύλων που δέχθηκε ανέφεραν πηγές που επικαλούνται διεθνή ΜΜΕ. BBC, Guardian, Times of Israel και NYT είχαν εκτιμήσει πως αποτελεί μονόδρομο για το Τελ Αβίβ να αντιδράσει, κάτι άλλωστε που ανέφεραν οι IDF και η Μοσάντ. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη απειλεί, ενώ άμεση ήταν η στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στο στόχαστρο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων πιθανόν να βρεθούν μια σειρά ιρανικοί στόχοι, με το BBC να επισημαίνει πως θα κυμαίνονται από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης μέχρι τις βάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, τις αποθήκες πυρομαχικών και τις θέσεις απ' όπου εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι την Τρίτη (1/10).

Τα πιο ακραία σενάρια που διερευνώνται αυτή τη φορά, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο να χτυπήσει το Ισραήλ τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, ειδικότερα τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού στο Νατάνζ, την καρδιά του ιρανικού προγράμματος βόρεια του Ισφαχάν.

Με δεδομένη την απάντηση του Ισραήλ, αναλυτές εκτιμούν ότι η επίθεση του Ιράν δεν είχε στρατηγικό σκοπό πέρα από το να στείλει το μήνυμα στο Ισραήλ ότι θα πρέπει να σκεφτεί δύο φορές την επόμενη φορά που θα επεδίωκε να επιτεθεί σε ιρανικά συμφέροντα ή συμμάχους.

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν, διευκρινίζοντας πως αυτό θα γίνει «στον κατάλληλο τόπο και χρόνο».

«Αυτή η επίθεση θα έχει συνέπειες. Έχουμε τα σχέδιά μας και θα ενεργήσουμε όπου και όποτε αποφασίσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των IDF Ντανιέλ Χαγκάρι.

אנחנו מבקשים לא לתת מידע לאויב ולא להעביר מיקומים ותיעודים ממרחבים בהן ישנן פגיעות pic.twitter.com/VXgPw8dVqn — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 1, 2024

Μάλιστα σε ανάρτησή της η Μοσάντ αναφέρει ότι οι IDF γνωστοποίησαν πως «θα επιτεθούμε με δύναμη απόψε σε όλη τη Μέση Ανατολή», καθώς και ότι αυτή η επίθεση θα γίνει απόψε, χωρίς να προσδιορίζει τον ακριβή χρόνο.

We will attack with force tonight throughout the Middle East — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 1, 2024

Senior official:



Israel will attack Iran extensively tonight — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 1, 2024

Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χαρακτήρισαν αργά το βράδυ «απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη» άλλη μια περιοχή κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον της φιλοϊρανικής τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Όπως φαίνεται σε χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα, η περιοχή περιλαμβάνει τις κοινότητες Ντοβέβ, Τσιβόν και Μαλκία, στο βόρειο Ισραήλ.

Το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης ανακοίνωσε απόψε ότι ανέστειλε τις πτήσεις του, μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ σε απάντηση για τις εξουδετερώσεις των αρχηγών της παλαιστινιακής ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, μετέδωσε τοπικό μέσο ενημέρωσης.

«Επί του παρόντος αναστείλαμε τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης μέχρι να εκδοθεί η άδεια πτήσης», δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων των φοιτητών ISNA ο επικεφαλής του διεθνούς αερολιμένα της ιρανικής πρωτεύουσας Σαΐντ Σαλανταρί.

Live οι εξελίξεις

00:58 Χάρις: Ακλόνητη η υποστήριξή μου στο Ισραήλ - Το Ιράν αποτελεί επικίνδυνη δύναμη στη Μ. Ανατολή

Την «απερίσκεπτη και θρασύτατη» ιρανική πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ κατήγγειλε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, καθώς, όπως ανέφερε, η ιρανική επίθεση αποδεικνύει ακόμη περισσότερο ότι η Τεχεράνη είναι μια «αποσταθεροποιητική, επικίνδυνη δύναμη» στη Μέση Ανατολή.

00:38: Μπένετ: «Τώρα» είναι η ώρα για το Ισραήλ να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Το Ισραήλ να δράσει «τώρα» κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αυτή είναι η θέση του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, λέγοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «έκανε ένα τρομερό λάθος» με τη μεγάλη πυραυλική επίθεση που πραγματοποίησε την Τρίτη (1/10) το βράδυ κατά του Ισραήλ.

Απειλές από Πεζεσκιάν και Χαμενεΐ

Λίγες ώρες μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση ο πρόεδρος του Ιράν προειδοποίησε το Ισραήλ ότι η αποψινή επίθεση ήταν απλώς μια «γεύση των δυνατοτήτων μας» και διαμηνύει «μην εμπλακείτε σε σύγκρουση με το Ιράν».

Συγκεκριμένα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υπερασπίστηκε την επίθεση του Ιράν απόψε σε ανάρτησή του στο X.

Ο Πεζεσκιάν σημειώνει ότι, με βάση τα «νόμιμα δικαιώματα» του Ιράν με σκοπό την «ειρήνη και ασφάλεια για το Ιράν και την περιοχή», δόθηκε στο Ισραήλ μια «αποφασιστική» απάντηση «προς υπεράσπιση των ιρανικών συμφερόντων και πολιτών».

Απευθυνόμενος στον Νετανιάχου, λέει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρέπει να γνωρίζει ότι «το Ιράν δεν είναι πολεμοχαρής, αλλά θα σταθεί σθεναρά ενάντια σε κάθε απειλή».

Προειδοποιεί το Ισραήλ ότι η αποψινή επίθεση ήταν απλώς μια «γεύση των δυνατοτήτων μας» και τελειώνει με την προειδοποίηση: «Μην εμπλακείτε σε σύγκρουση με το Ιράν».

بر اساس حقوق مشروع و با هدف صلح و امنیت برای ایران و منطقه، پاسخ قاطع به تجاوزات رژیم صهیونیستی داده شد. این اقدام در دفاع از منافع و اتباع ایرانی بود. نتانیاهو بداند، ایران جنگ‌طلب نیست اما در برابر هر تهدیدی قاطعانه می‌ایستد. این تنها گوشه‌ای از توان ماست. با ایران وارد درگیری… — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) October 1, 2024

Για ακόμα πιο «οδυνηρά χτυπήματα» ενάντια στο Ισραήλ μιλά μέσα από πρόσφατη ανάρτησή του ο Ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ, στον απόηχο των πυραυλικών επιθέσεων που εξαπέλυσαν το βράδυ της Τρίτης στο Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα, σε μήνυμά του, ο θρησκευτικός ηγέτης αναφέρει τα εξής: «Με τη βοήθεια του Θεού, τα χτυπήματα του μετώπου της εξέγερσης θα γίνουν ισχυρότερα και πιο οδυνηρά στο φθαρμένο και σάπιο σώμα του σιωνιστικού καθεστώτος».

בעזרת השם, מכות חזית ההתקוממות יהפכו חזקות וכואבות יותר על הגוף השחוק והנרקב של המשטר הציוני. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 1, 2024

Ο τελευταίος σε προηγούμενη ανάρτησή του στο «X», επισύναψε μια εικόνα όπου δείχνει πυραύλους να εκτοξεύονται, ενώ κάτω από το έδαφος υπάρχει ένα τεράστιο οπλοστάσιο με πυραύλους και στρατιωτικά μέσα. «Νίκη από τον Θεό και μια σχεδόν κατάκτηση…», έγραψε στην ανάρτησή του.

IDF: Η ιρανική πυραυλική επίθεση θα έχει συνέπειες

Το Ισραήλ θα απαντήσει στην ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον της χώρας, διεμήνυσε κατά τη διάρκεια της ιρανικής πυραυλικής επίθεσης ο εκπρόσωπος των IDF, Ντανιέλ Χαγκάρι, τονίζοντας ότι οι πολίτες θα προστατευτούν.

«Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμυνά μας και για επίθεση, θα προστατεύσουμε τους πολίτες του Ισραήλ. Αυτή η [πυραυλική] επίθεση θα έχει συνέπειες. Έχουμε σχέδια και θα δράσουμε στο χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξουμε», προσέθεσε.

Την ίδια ώρα, οι IDF σήμαναν λήξη συναγερμού, λέγοντας ότι δόθηκε άδεια στους Ισραηλινούς να βγουν από τα καταφύγια και από ασφαλείς τοποθεσίες κατόπιν εκτίμησης της κατάστασης.

«Αποφασίστηκε ότι είναι πλέον δυνατή η έξοδος από την προστατευόμενη περιοχή σε όλες τις περιοχές της χώρας. Πρέπει να συνεχίσετε να υπακούετε στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου».

בתום הערכת מצב, הוחלט כי ניתן לצאת כעת מהמרחב המוגן בכלל אזורי הארץ.

יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 1, 2024

ΗΠΑ: Πρόσθετη αμυντική υποστήριξη στο Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προσφέρουν «πρόσθετη αμυντική υποστήριξη» στο Ισραήλ μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων που στόχευσαν τον σύμμαχο της Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού.

Μάλιστα, νωρίτερα σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος, έδωσε εντολή στις αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να συνδράμουν το Ισραήλ στην επιχείρηση αναχαίτισης των ιρανικών πυραύλων, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο ABC News, ότι οι ΗΠΑ αναχαίτισαν πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν προς το Ισραήλ αναχαίτισαν οι ΗΠΑ. «Σύμφωνα με την ακλόνητη δέσμευσή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ, οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή αμύνονται επί του παρόντος εναντίον πυραύλων που εκτοξεύονται από το Ιράν και στοχεύουν το Ισραήλ», δήλωσε. «Οι δυνάμεις μας παραμένουν τοποθετημένες για να παρέχουν πρόσθετη αμυντική υποστήριξη και να προστατεύουν τις αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή», προσέθεσε.

Στο μεταξύ, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, κατήγγειλε την «απερίσκεπτη και θρασύτατη» ιρανική πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι η ιρανική επίθεση αποδεικνύει ακόμη περισσότερο ότι η Τεχεράνη είναι μια «αποσταθεροποιητική, επικίνδυνη δύναμη» στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, σε δήλωσή της προς τους δημοσιογράφους, η Χάρις ανέφερε ότι υποστηρίζει την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, να διατάξει το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό να καταρρίψει ιρανικούς πυραύλους με στόχο το Ισραήλ, όπως έκανε τον Απρίλιο.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι «το Ισραήλ, με τη βοήθειά μας, μπόρεσε να νικήσει αυτή την επίθεση», είπε η Χάρις, σημειώνοντας ότι η κοινή άμυνα των χωρών βοήθησε να σωθούν πολλές αθώες ζωές.

«Θα διασφαλίζω πάντα ότι το Ισραήλ θα έχει τη δυνατότητα να αμύνεται κατά του Ιράν και των τρομοκρατικών πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν. Η δέσμευσή μου για την ασφάλεια του Ισραήλ είναι ακλόνητη», συνέχισε.

«Το Ιράν δεν αποτελεί απειλή μόνο για το Ισραήλ, το Ιράν αποτελεί επίσης απειλή για το αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή, τα αμερικανικά συμφέροντα και τους αθώους πολίτες σε όλη την περιοχή που υποφέρουν από τα χέρια των τρομοκρατικών πληρεξουσίων που εδρεύουν και υποστηρίζονται από το Ιράν», προσέθεσε η Χάρις.

«Δεν θα διστάσουμε ποτέ να αναλάβουμε οποιαδήποτε δράση είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση των δυνάμεων και των συμφερόντων των ΗΠΑ κατά του Ιράν και των υποστηριζόμενων από το Ιράν τρομοκρατών και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους συμμάχους και τους εταίρους μας για να διακόψουμε την επιθετική συμπεριφορά του Ιράν και να το καταστήσουμε υπόλογο», κατέληξε.