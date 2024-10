Νετανιάχου: Το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος και θα το πληρώσει - H επίθεση απέτυχε

«Το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος και θα το πληρώσει» διεμήνυσε σε βιντεσκοπημένο μήνυμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ.

«Το καθεστώς στο Ιράν δεν κατανοεί την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και την αποφασιστικότητά μας να αντεκδικήσουμε τους εχθρούς μας. Ο Σινουάρ και ο Ντεφ δεν το κατάλαβαν αυτό, ο Νασράλα και ο Μοχσέν το κατάλαβαν Δεν το καταλαβαίνουν αυτό, και πιθανότατα υπάρχουν εκείνοι στην Τεχεράνη που δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Θα σταθούμε στον κανόνα που καθορίσαμε: όποιος μας επιτεθεί - θα του επιτεθούμε», τόνισε ο Νετανιάχου.

Μετά την πυραυλική επίθεση ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν, διευκρινίζοντας πως αυτό θα γίνει «στον κατάλληλο τόπο και χρόνο».

«Αυτή η επίθεση θα έχει συνέπειες. Έχουμε τα σχέδιά μας και θα ενεργήσουμε όπου και όποτε αποφασίσουμε», είπε ο εκπρόσωπος των IDF Ντανιέλ Χαγκάρι.

Ανάρτηση έκανε και η Μοσάντ αναφέροντας ότι οι IDF γνωστοποίησαν πως «θα επιτεθούμε με δύναμη απόψε σε όλη τη Μέση Ανατολή», καθώς και ότι αυτή η επίθεση θα γίνει απόψε, χωρίς να προσδιορίζει τον ακριβή χρόνο.

We will attack with force tonight throughout the Middle East