Fitch: Οι «δυσκολίες» για την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ουκρανίας υπό το «φάσμα» του Τραμπ

Το όφελος για την πιστοληπτική ικανότητα της Ουγγαρίας από οποιοδήποτε ενδεχόμενο πακέτο χρηματοδοτικής στήριξης από τις ΗΠΑ παραμένει δύσκολο να υπολογιστεί, σύμφωνα με την Fitch, και δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο, δεδομένης της αδιάλειπτης πρόσβασης της χώρας στις αγορές δανεισμού.

Ο Έρικ Αρίσπε, επικεφαλής των αξιολογήσεων αναδυόμενων ευρωπαϊκών κρατών στην Fitch, δήλωσε επίσης ότι η αύξηση της πρόβλεψης για το έλλειμμα της Βουδαπέστης την περασμένη εβδομάδα ήταν μεγαλύτερη από το αναμενόμενο, αλλά δεν ήταν αρκετά μεγάλη ώστε να προκαλέσει ανησυχία στις αγορές μέχρι στιγμής.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος αντιμετωπίζει σφιχτές εκλογές το επόμενο έτος, πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο 62χρονος εξασφάλισε εξαίρεση ενός έτους από τις κυρώσεις που σχετίζονται με τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε σε ένα σχέδιο που θα μπορούσε να παρέχει 10-20 δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικής υποστήριξης, αν χρειαστεί. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη σχολιάσει.

Ο Αρίσπε δήλωσε ότι μια τέτοια υποστήριξη θα μπορούσε να είναι θετική, αλλά ότι χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες.

«Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι η ενδεχόμενη εξωτερική στήριξη ρευστότητας, η οποία θα μπορούσε να προστεθεί στα υπάρχοντα (δημοσιονομικά) αποθέματα ασφαλείας όταν υπάρχουν πιο διαφανείς και προβλέψιμες πληροφορίες», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε αργά την Παρασκευή.

Ωστόσο, «είναι δύσκολο να λάβουμε υπόψη κάτι για το οποίο δεν γνωρίζουμε πώς και πότε μπορεί να εφαρμοστεί», πρόσθεσε, συμπεριλαμβανομένου του εάν οι ΗΠΑ θα συνδέσουν «πολιτικές απαιτήσεις» με αυτό.

Προς το παρόν, είναι απίθανο να είναι κάτι περισσότερο από ένα δίχτυ ασφαλείας, πρόσθεσε ο Arispe.

«Αν σκεφτούμε την τρέχουσα κατάσταση και τις τρέχουσες πολιτικές ρυθμίσεις, καθώς και την πρόσβαση της Ουγγαρίας σε εξωτερική χρηματοδότηση και άλλες πηγές (χρηματοδότησης), δεν είναι προφανές γιατί αυτό θα είναι κρίσιμο», είπε.

Σχετικά με την αύξηση του στόχου για το έλλειμμα στο 5% τόσο για το τρέχον όσο και για το επόμενο έτος, που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, είπε ότι ήταν αναμενόμενη κάποια απόκλιση ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους, δεδομένου ότι ο Όρμπαν έχει ήδη δρομολογήσει ένα πακέτο φορολογικών περικοπών και αυξήσεων μισθών σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την υποστήριξή του.

«Είναι κάπως υψηλότερο από αυτό που αναμέναμε», είπε ο Arispe. «Σκεφτόμασταν ένα έλλειμμα περίπου 4,6% του ΑΕΠ για το τρέχον έτος. Ωστόσο, για το 2026 αναμένουμε ταχύτερη εξυγίανση προς το 4%».

Η ευρύτερη εικόνα για την αξιολόγηση BBB της Ουγγαρίας και την «σταθερή» προοπτική της είναι ένας δείκτης χρέους προς ΑΕΠ 72%, ο οποίος είναι πολύ υψηλότερος από τον «μέσο όρο» BBB 58%, αλλά και ένα πρωτογενές έλλειμμα – το έλλειμμα μείον τις πληρωμές τόκων για το παρελθόν χρέος – μικρότερο από 1% του ΑΕΠ.

«Δεν πρόκειται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου επιπέδου (χρέους προς ΑΕΠ). Για εμάς, πρόκειται για τη συσσώρευση κινδύνου για τα δημόσια οικονομικά και την πορεία του επιπέδου του χρέους», δήλωσε ο Αρίσπε.