Φιντάν: Συνεργαζόμαστε με όλες τις πλευρές για να λήξει ο πόλεμος

Η Τουρκία συνεργάζεται με όλες τις πλευρές για να βρει έναν τρόπο να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα βρισκόταν επίσης σε συνομιλίες με το Ομάν για το θέμα.

Η Άγκυρα προέτρεπε εδώ και εβδομάδες την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη να καταλήξουν σε συμφωνία για τα πυρηνικά, προειδοποιώντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να αντέξει περαιτέρω αποσταθεροποίηση, αναφέρει το Reuters.

Ο Φιντάν δήλωσε στα τουρκικά ΜΜΕ κατά τη διάρκεια ενός δείπνου για το Ραμαζάνι την Τρίτη ότι η Τουρκία «εκτελεί με ευαισθησία τις απαραίτητες πρωτοβουλίες με όλους τους ομολόγους μας για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή και πρόσθεσε ότι είναι κρίσιμο να διατηρηθεί η σταθερότητα του Ιράν και της περιοχής».

«Δεν υπάρχει μονοεπίπεδη διαπραγμάτευση, υπάρχει πολυεπίπεδη διαπραγμάτευση», δήλωσε ο Φιντάν.

«Μιλάμε με τους Ευρωπαίους εδώ και μερικές ημέρες... Αν θέλετε ειρήνη, ας συνεργαστούμε. Τους παροτρύνουμε να αναλάβουν δράση. Τα έθνη του Κόλπου αντιμετωπίζουν τώρα μια σοβαρή κατάσταση», είπε.

«Μιλάμε με το Ομάν (υπουργό Εξωτερικών). Το Ομάν προσπαθεί επίσης να κάνει κάτι εκεί. Μιλάμε με τους Αμερικανούς».

Στην πιο έντονη μέχρι στιγμής αντίθεσή του στις επιθέσεις κατά του Ιράν, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Τρίτη ότι αποτελούν «σαφής παραβίαση» του διεθνούς δικαίου.