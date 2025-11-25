Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέο πρόγραμμα αμυντικών επενδύσεων ύψους 1,5 δισ. ευρώ για ΕΕ και Ουκρανία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη ένα πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση αμυντικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενίσχυση της στήριξης προς την Ουκρανία, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Το πρόγραμμα European Defence Industrial Programme (EDIP), που αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρύτερης προσπάθειας επανεξοπλισμού της Ευρώπης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, στοχεύει στην ενδυνάμωση των αμυντικών ικανοτήτων της ΕΕ και στη βελτιστοποίηση της παραγωγής οπλικών συστημάτων.

Για να εγκριθεί χρηματοδότηση, τουλάχιστον το 65% του κόστους των εξαρτημάτων ενός αμυντικού προϊόντος θα πρέπει να προέρχεται από την ΕΕ ή από συνεργαζόμενες χώρες.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, δήλωσε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι το πρόγραμμα EDIP θα συμβάλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, στην αύξηση των κοινών προμηθειών και της παραγωγής, και στη διεύρυνση της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Η πορεία προς την τελική συμφωνία υπήρξε δύσκολη, καθώς οι κυβερνήσεις των κρατών–μελών διαφώνησαν για τους όρους επιλεξιμότητας. Η Γαλλία πίεζε για αυστηρούς κανόνες «Buy European» με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ενώ χώρες όπως η Ολλανδία ζητούσαν μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές αμυντικού εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.

Η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το τελευταίο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας, πριν το πρόγραμμα λάβει την επίσημη επικύρωση από τα 27 κράτη–μέλη της ΕΕ, η οποία αναμένεται να αποτελέσει απλή τυπική διαδικασία.