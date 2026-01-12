Χάος στο Ιράν: Πάνω 500 νεκροί διαδηλωτές - Με στρατιωτική επέμβαση προειδοποιεί ο Τραμπ

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στο Ιράν καθώς κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις των πολιτών κατά του καθεστώτος των μουλάδων, ενώ η αιματηρή καταστολή της λαϊκής οργής μετρά πλέον πάνω από 500 νεκρούς, σύμφωνα με την οργάνωση για τα δικαιώματα με έδρα τις ΗΠΑ, HRANA.

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή της, η ανεξάρτητη οργάνωση Human Rights Activists News Agency, ανέφερε ότι πλέον έχουν χάσει τη ζωή τους 598 άνθρωποι, αριθμός που αποτελεί τεράστια αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο απολογισμό των 203 νεκρών.

Ο τελευταίος απολογισμός αναφορικά με τους νεκρούς, που βασίζεται σε μαρτυρίες ακτιβιστών εντός και εκτός του Ιράν, κάνει λόγο για 490 διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας νεκρούς, καθώς και για 10.681 συλλήψεις.

📍 Tehran:



Absolutely massive crowd.



Currently, the regime doesn't want anyone to know that President Trump has now by every estimation decided to help the revolution succeed.



If you have any access to people inside Iran, spread the news. pic.twitter.com/rS3agSjQLh — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ✡︎ 🇮🇷 (@NiohBerg) January 11, 2026

🚨🇮🇷 REGIME MAY HAVE KILLED OVER 3,000 PROTESTERS IN JUST 72 HOURS



Unverified estimates circulating online claim the Islamic regime has massacred more than 3,000 anti-regime protesters in the past three days.



There is no independent confirmation, and information remains scarce… https://t.co/AMAmbHHCVF pic.twitter.com/Jj8Js2ORgz — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 11, 2026

Προπαγάνδα από την κρατική τηλεόραση του Ιράν

Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν επιχειρεί να ελέγξει το αφήγημα, προβάλλοντας εικόνες με δεκάδες σάκους πτωμάτων στο ιατροδικαστικό κέντρο της Τεχεράνης και αποδίδοντας τους θανάτους σε ενέργειες «ενόπλων τρομοκρατών».

Παράλληλα, πλάνα δείχνουν συγγενείς να περιμένουν έξω από το Ιατροδικαστικό Κέντρο Καχριζάκ για να αναγνωρίσουν σορούς.

Σύμφωνα με το CNN το καθεστώς στο Ιράν «προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατηθεί στην εξουσία, καθώς οι διαδηλώσεις το φέρνουν στο χείλος της αλλαγής».

Εξετάζονται ισχυρές επιλογές, λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μια σειρά πιθανών στρατιωτικών και όχι μόνο, επιλογών απέναντι στο Ιράν, εν μέσω των αιματηρών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ενημερωθεί για διάφορα σχέδια παρέμβασης, καθώς οι διαδηλώσεις έχουν οδηγήσει σε δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες συλλήψεις, σύμφωνα με το CNN.

Μερικές από τις στρατιωτικές επιλογές που εξετάζονται επικεντρώνονται σε στόχους των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, οι οποίες καταστέλλουν τις κινητοποιήσεις, ενώ η διοίκηση εκφράζει ανησυχίες για ενδεχόμενη αντεκδίκηση ή ενίσχυση της στήριξης προς την κυβέρνηση από τον ιρανικό λαό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι Ιρανοί ηγέτες επικοινώνησαν με την κυβέρνησή του για να «διαπραγματευτούν», μετά τις απειλές του να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση.

«Οι Ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» το Σάββατο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση (...) Θέλουν να διαπραγματευτούν».

Ωστόσο, ο ρεπουμπλικάνος διεμήνυσε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» από τυχόν συνάντηση.

«Το Ιράν αρχίζει να ξεπερνά την κόκκινη γραμμή μου. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σκοτώθηκαν, ενώ δεν θα έπρεπε να έχουν σκοτωθεί. Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά, ο στρατός το εξετάζει και εξετάζουμε ορισμένες πολύ ισχυρές επιλογές», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, σημειώνεται πως ο Τραμπ εξετάζει και μη στρατιωτικά μέτρα, όπως, κυβερνοεπιθέσεις σε στρατιωτικούς ή κρατικούς στόχους για να διαταραχθούν οι προσπάθειες καταστολής, νέες κυρώσεις κατά προσώπων της ιρανικής ηγεσίας ή κρίσιμων τομέων της οικονομίας, όπως η ενέργεια και οι τράπεζες και υποστήριξη τεχνολογίας, όπως το Starlink, για να διευκολυνθεί η επικοινωνία των διαδηλωτών παρά το διαδικτυακό μπλοκάρισμα.

Ανάλογη βοήθεια είχε προσφέρει ο Πρόεδρος Μπάιντεν το 2022 κατά την προηγούμενη έξαρση των διαδηλώσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ θα παρεμβαίνουν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας εάν η Τεχεράνη χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία κατά των πολιτών, προσθέτοντας ότι αυτό δεν θα σημαίνει αποστολή στρατευμάτων, αλλά «χτύπημα εκεί που πονάει».

Στον πρόεδρο Τραμπ έχουν παρουσιαστεί διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εμπιστευτικές συνομιλίες.

Ερωτηθείς σχετικά με το σχεδιασμό πιθανών επιθέσεων, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ και στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες.

«Το Ιράν αναζητά την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο. «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Το Ισραήλ και η Γερμανία υπογράφουν συμφωνία ασφαλείας, στο στόχαστρο το Ιράν

Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και της Γερμανίας υπέγραψαν χθες Κυριακή στην Ιερουσαλήμ συμφωνία ασφαλείας για την αντιμετώπιση απειλών που εγείρονται από το Ιράν και συμμάχους του, αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αυτή η συμφωνία αντανακλά «τη βαθιά δέσμευση της Γερμανίας υπέρ της ασφάλειας του κράτους του Ισραήλ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η συμφωνία, που υπέγραψαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ αναφέρεται στην περιφερειακή απειλή που αντιπροσωπεύουν το Ιράν και σύμμαχοί του, ιδίως το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς και το υεμενίτικο κίνημα των Χούθι.

Σύμφωνα με το κείμενο, «το Ιράν και οι σύμμαχοί του (...) απειλούν όχι μόνο το Ισραήλ αλλά επίσης την περιφερειακή σταθερότητα και τη διεθνή ασφάλεια».

Λόγω της ιστορικής ευθύνης της για το Ολοκαύτωμα η Γερμανία συγκαταλέγεται τις τελευταίες δεκαετίες στους κυριότερους υποστηρικτές του Ισραήλ.

Νωρίτερα χθες ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ παρότρυνε την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης, έπειτα από συνάντησή του με τον γερμανό υπουργό.

«Αυτή είναι εδώ και πολύ καιρό η θέση της Γερμανίας και σήμερα, η σημασία αυτού του ζητήματος είναι σαφής για όλους», πρόσθεσε.

Απειλές Καλίμπαφ: Αμερικανικές στρατιωτικές και εμπορικές βάσεις θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι σε περίπτωση παρέμβασης.

Από την πλευρά του, ο σκληροπυρηνικός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλίμπαφ, απείλησε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές και εμπορικές βάσεις θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι σε περίπτωση παρέμβασης.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ισραηλινή Άμυνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πραγματοποιήσει περιορισμένη σύσκεψη ασφαλείας με επίκεντρο το Ιράν και τον Λίβανο.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν λάβει τελική απόφαση για στρατιωτική δράση, ενώ οι επικείμενες συσκέψεις με ανώτερα στελέχη εθνικής ασφάλειας αναμένονται να καθορίσουν την πορεία που θα ακολουθήσουν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ανώτερους συμβούλους την Τρίτη για να συζητήσουν την επιλογή στάσης έναντι του Ιράν.

Νέο μήνυμα Παχλαβί για κλιμάκωση των διαδηλώσεων κατά των μουλάδων

Κάλεσμα προς τους Ιρανούς πολίτες να μην εγκαταλείψουν τον αγώνα τους κατά του θεοκρατικού καθεστώτος στέλνει με νέο μήνυμά του ο Ρεζά Παχλαβί, καθώς συνεχίζεται για 15η ημέρα η λαϊκή εξέγερση σε ολόκληρη τη χώρα. Πάνω από 160 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, εν μέσω προειδοποιήσεων του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ.

«Με την εκτεταμένη και θαρραλέα παρουσία σας στους δρόμους σε ολόκληρο το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, έχετε αποδυναμώσει σοβαρά τον κατασταλτικό μηχανισμό του (Αγιατολάχ Αλί] Χαμενεΐ και το καθεστώς του», δήλωσε ο Παχλάβι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στα social media.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε λάβει «αξιόπιστες πληροφορίες» που υποδείκνυαν ότι οι Αρχές αντιμετώπιζαν «σοβαρή έλλειψη μισθοφόρων για να αντιμετωπίσουν τα εκατομμύρια των ανθρώπων στους δρόμους», προσθέτοντας ότι «πολλοί ένοπλοι και δυνάμεις ασφαλείας έχουν εγκαταλείψει τους χώρους εργασίας τους ή δεν έχουν υπακούσει στις διαταγές να καταστείλουν τον λαό».

RISKING THEIR LIVES: New video from inside Iran shows massive crowds cheering and marching through the streets of Tehran in spite of a growing crackdown from the hardline Islamist regime.



At least 65 protesters have reportedly been killed since demonstrations began two weeks… pic.twitter.com/wlUTUpkDU4 — Fox News (@FoxNews) January 10, 2026

Το blackout στο Διαδίκτυο «φούντωσε» τις διαδηλώσεις

Ένας κάτοικος της Τεχεράνης είπε στο CNN ότι η διακοπή του Διαδικτύου ώθησε περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος που σαρώνουν τη χώρα.

«Η διακοπή του Διαδικτύου φαίνεται να απέτυχε, καθώς η πλήξη και η απογοήτευση οδήγησαν ακόμη περισσότερους ανθρώπους στους δρόμους», δήλωσε ένας 47χρονος άνδρας από την ιρανική πρωτεύουσα, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας.

«Άνθρωποι όλων των ηλικιών – άνδρες, γυναίκες και παιδιά – συμμετέχουν, φωνάζοντας συνθήματα από τα παράθυρα και συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς».

Ο κάτοικος εξήγησε πώς οι πολίτες περίμεναν να πέσει το σκοτάδι για να βγουν στους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων του Ιράν. Περιέγραψε μια αίσθηση «ασταμάτητης δυναμικής» καθώς οι διαμαρτυρίες εντείνονται.

Ενώ οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν αρχικά λόγω ανησυχιών για τον πληθωρισμό, ο κάτοικος είπε ότι οι τιμές των καθημερινών αγαθών συνέχισαν να αυξάνονται μετά τις πολιτικές αναταραχές, με βασικά προϊόντα όπως τα αυγά και το γάλα να γίνονται «σημαντικά πιο ακριβά».