Δύο μέρες μετά την έκρηξη στο υπό σημαία Καμερούν δεξαμενόπλοιο MV Falcon στα ανοιχτά της Υεμένης, η δύναμη «Ασπίδες» - η ευρωπαϊκή απάντηση στις δεσμεύσεις των Χούθι με τη διεθνή ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα - ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης του πληρώματος.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, το «ακυβέρνητο» πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο LPG, διασώθηκαν 24 μέλη του πληρώματος με καταγωγή από την Ινδία, σύμφωνα με την ενημέρωση. Προηγούμενη αναφορά προειδοποιούσε ωστόσο για δύο αγνοούμενους.





Gulf of Aden, October 19, 2025. Fire onboard LPG Tanker MV FALCON – SAR Operations Underway. THIRD UPDATE



Read more: https://t.co/Xhi7I9H6n6 pic.twitter.com/VI5pyif0oT — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) October 19, 2025

Συγκεκριμένα, διοικητής της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες», ναύαρχος Αντρές Κουνταματέο, κάλεσε τα παραπλέοντα πλοία να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή του Κόλπου του Άντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα.



Το δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Σόχαρ του Ομάν και κατευθυνόταν στο Τζιμπουτί. Πηγές από εταιρείες ασφάλειας της ναυσιπλοΐας επεσήμαναν ότι στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν ούτε πύραυλοι ούτε drones.

Ενδεικτικά, η εταιρεία Ambrey, ανακοίνωσε ότι «το προφίλ» του πλοίου δεν μοιάζει να αντιστοιχεί με αυτό των πλοίων τα οποία στοχοθετούν οι Χούθι της Υεμένης. Ωστόσο, η Ambrey επεσήμανε ότι η αμερικανική οργάνωση United Against Nuclear Iran είχε αναφέρει το 2022 ότι το πλοίο αυτό εμπλέκεται σε δραστηριότητες παράκαμψης των διεθνών κυρώσεων.