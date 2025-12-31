Eurostar: Επανεκκινούν τα δρομολόγια, αλλά με ανησυχίες για νέες καθυστερήσεις

Οι σιδηροδρομικές εταιρείες ανακοίνωσαν ότι τα δρομολόγια μεταξύ της Βρετανίας και της ηπειρωτικής Ευρώπης θα επαναληφθούν την Τετάρτη, προειδοποιώντας ωστόσο για περαιτέρω προβλήματα, μετά τις τεχνικές βλάβες που ανέστειλαν τα ταξίδια την προηγούμενη ημέρα και άφησαν ορισμένους επιβάτες εγκλωβισμένους σε τρένα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με το Reuters, το χάος στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες που μεταφέρουν επιβάτες και οχήματα μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, Βρυξελλών και Άμστερνταμ – ενός από τους πιο πολυσύχναστους διεθνείς σιδηροδρομικούς διαδρόμους της Ευρώπης – σημειώθηκε στο αποκορύφωμα της εορταστικής ταξιδιωτικής περιόδου της Πρωτοχρονιάς.

Η Eurostar, που εκτελεί επιβατικές σιδηροδρομικές συνδέσεις, ανέφερε το πρωί της Τετάρτης ότι τα δρομολόγια επανεκκίνησαν έπειτα από «πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη Σήραγγα της Μάγχης χθες και ορισμένα πρόσθετα ζητήματα στη σιδηροδρομική υποδομή κατά τη διάρκεια της νύχτας».

«Σχεδιάζουμε να εκτελέσουμε όλα τα δρομολόγιά μας σήμερα, ωστόσο λόγω των αλυσιδωτών επιπτώσεων ενδέχεται να υπάρξουν ακόμη κάποιες καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι, διακοπή ρεύματος την Τρίτη είχε αναγκάσει τις αρχές να αναστείλουν τη διέλευση μέσω της σήραγγας μήκους 31 μιλίων (50 χιλιομέτρων). Ένα τεχνικό πρόβλημα στο βρετανικό σιδηροδρομικό δίκτυο το βράδυ επιδείνωσε την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, τη στιγμή που ορισμένα τρένα άρχιζαν και πάλι να κινούνται, με αποτέλεσμα κάποιοι επιβάτες να παραμείνουν εγκλωβισμένοι μέσα σε συρμούς όλη τη νύχτα.

Ένα τρένο, το Eurostar 9152, έφτασε στη βόρεια γαλλική πόλη Λιλ από το Λονδίνο στις 06:30 GMT, δηλαδή 11 ώρες αργότερα από την προγραμματισμένη άφιξή του. Το συγκεκριμένο ταξίδι διαρκεί συνήθως 80 λεπτά.

Εκνευρισμός και δυσαρέσκεια μεταξύ των επιβατών

Ένας επιβάτης, ο Ερβέ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV μέσα από το τρένο, δήλωσε: «Είμαστε εκνευρισμένοι γιατί είμαστε κουρασμένοι και δεν έχουμε ούτε ζεστά ροφήματα. Είναι μια εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση».

Ένας άλλος επιβάτης, ο Γκιλέν Πλανκ, αποβιβαζόμενος από το δρομολόγιο στη Λιλ, ανέφερε: «Ο κόσμος είχε αποδεχθεί την κατάσταση. Δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσαμε να κάνουμε. Μας έδωσαν νερό. Δεν ήμασταν εντελώς εγκαταλελειμμένοι».

Σχεδόν 20 εκατομμύρια άνθρωποι ταξίδεψαν πέρυσι με την Eurostar.

Μια δεύτερη σιδηροδρομική υπηρεσία, γνωστή ως Le Shuttle, η οποία μεταφέρει επιβατικά οχήματα και φορτηγά μέσω της σήραγγας κάτω από τη Μάγχη, προσπαθούσε επίσης να περιορίσει τις αλυσιδωτές επιπτώσεις, αφού είχε αναστείλει τη λειτουργία της για μεγάλο μέρος της Τρίτης.

«Η σήραγγα έχει ανακτήσει την πλήρη δυναμικότητά της», δήλωσε η Getlink (GETP.PA), η εταιρεία που διαχειρίζεται τις υποδομές της σήραγγας και την υπηρεσία Le Shuttle.