Τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ είναι πιο κατάλληλα ως διαπραγματευτικό χαρτί για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, παρά για τη χρηματοδότηση ενός δανείου αποζημιώσεων ύψους 165 δισ. ευρώ για το Κίεβο, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της Euroclear.

«Σε αυτή τη φάση, θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αντί να δημιουργηθεί μια εξαιρετικά περίπλοκη και επικίνδυνη νομική δομή και στη συνέχεια να χαθεί αυτό το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στις συνομιλίες», δήλωσε η Βαλερί Ουρμπέν στο βελγικό δίκτυο VRT την Παρασκευή.

Οι δηλώσεις της Ουρμπέν ακολουθούν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δάνειο αποζημιώσεων την Τετάρτη, δύο εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Το πολεμικό ταμείο της Ουκρανίας αναμένεται να εξαντληθεί τον Απρίλιο, και οι ηγέτες πρέπει να αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιήσουν τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια για να εξασφαλίσουν την επιβίωση του Κιέβου ή αν θα στηρίξουν την πολεμική προσπάθεια με χρήματα των φορολογουμένων.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ πρότεινε τα ίδια περιουσιακά στοιχεία να χρησιμοποιηθούν για προσπάθειες ανοικοδόμησης υπό αμερικανική ηγεσία, μόλις επιτευχθεί εκεχειρία.

Οι ΗΠΑ θα λάμβαναν «το 50 τοις εκατό» των κερδών από αυτή τη δραστηριότητα, σύμφωνα με ένα αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο επικρίθηκε έντονα από τους Ευρωπαίους επειδή ευνοούσε τη Μόσχα και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από ένα αναθεωρημένο σχέδιο — το οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν φαίνεται να έχει απήχηση στο Κρεμλίνο.

Η βελγική κυβέρνηση, υπό την ηγεσία του Φλαμανδού εθνικιστή Μπαρτ ντε Βέβερ, φοβάται ότι το δάνειο αποζημιώσεων θα μπορούσε να προκαλέσει ρωσικά αντίποινα. Ο ντε Βέβερ απαιτεί οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να παράσχουν οικονομικές εγγυήσεις που θα μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα, σε περίπτωση που η Μόσχα καταφέρει να ανακτήσει τα κεφάλαια.

Η Euroclear, το αποθετήριο με έδρα τις Βρυξέλλες, έχει επίσης άμεσο συμφέρον στις διαπραγματεύσεις, καθώς κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Οι οικονομικοί κίνδυνοι από τη σύνδεση των περιουσιακών στοιχείων με το δάνειο αποζημιώσεων είναι υπερβολικά μεγάλοι, προσέθεσε η Ουρμπέν. Μια πιθανή χρεοκοπία της Euroclear από την πρωτοβουλία θα «έπληττε την ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς» και θα επηρέαζε τη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά.

Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι οι προτάσεις αντιμετωπίζουν τις περισσότερες ανησυχίες του Βελγίου και της Euroclear. Ο ντε Βέβερ δεν έχει πειστεί. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συναντώνται απόψε με τον Βέλγο πρωθυπουργό για να προσπαθήσουν να τον φέρουν με το μέρος τους.