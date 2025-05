Ερντογάν σε Πούτιν και Μακρόν: Η Τουρκία έτοιμη για φιλοξενία συνομιλιών Ρωσίας - Ουκρανίας

Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις για μια εκεχειρία, αλλά και για μια διαρκή ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δήλωσε ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στους ομολόγους του, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια ξεχωριστών τηλεφωνικών συνομιλιών.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν δήλωσε στον Μακρόν ότι έχει επιτευχθεί ένα ιστορικό ορόσημο για τον τερματισμό του πολέμου και ότι η ευκαιρία αυτή, δεν θα πρέπει να χαθεί, ενώ στην επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Ρωσίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρότασή του ομολόγου του να γίνουν οι διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη και σημείωσε ότι έχει ανοίξει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για την επίτευξη ειρήνης.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε στον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν ότι η Τουρκία χαιρετίζει την ανακοίνωσή του ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα συνεχιστούν στην Κωνσταντινούπολη και εξέφρασε την ετοιμότητα της Τουρκίας να φιλοξενήσει τις διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε μια μόνιμη λύση.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι έχει ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας όσον αφορά την επίτευξη της ειρήνης και ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα δημιουργήσει το απαραίτητο περιβάλλον για τις ειρηνευτικές συνομιλίες».

«Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Γαλλίας, περιφερειακά και παγκόσμια θέματα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί ένα ιστορικό ορόσημο στην πορεία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ότι η ευκαιρία αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί και ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε είδους συμβολή, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας διαπραγματεύσεων, για να διασφαλιστεί η κατάπαυση του πυρός και η διαρκής ειρήνη.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί με προσοχή η συνεργασία για την έναρξη διαπραγματεύσεων για διαρκή ειρήνη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και να διεξαχθούν οι διαδικασίες ανάκαμψης της Ουκρανίας».

