Μερτς: Η πρόταση Πούτιν για συνομιλίες με Ουκρανία απέχει πολύ από το να είναι επαρκής

Ο νέος Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε την Κυριακή ότι η προσφορά της Ρωσίας για απευθείας διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία αποτελεί «καλό σημάδι», αλλά είναι «κάθε άλλο παρά επαρκής».

«Αναμένουμε από τη Μόσχα να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία που θα επιτρέψει τη διεξαγωγή πραγματικών συνομιλιών. Πρώτα πρέπει να σιγήσουν τα όπλα και μετά να ξεκινήσουν οι συζητήσεις», δήλωσε σε ανακοίνωσή του, η οποία μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Agence France-Presse και αναδημοσιεύεται στον Guardian.

Ο Μερτς, ο οποίος επικυρώθηκε ως καγκελάριος μετά από ένα ασταθές ξεκίνημα την Τρίτη, έχει υποσχεθεί να θέσει την ένθερμη υποστήριξη της Ουκρανίας στο επίκεντρο της κυβέρνησής του, εν μέσω επίμονων ανησυχιών για τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Ευρώπη επί Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως σημειώνει ο ανταποκριτής της Guardian για την Ευρώπη, ο Μερτς είναι πιο ανοιχτός από τον προκάτοχό του, Όλαφ Σολτς, στην αποστολή γερμανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία και στην ανάπτυξη γερμανικών στρατευμάτων ως μέρος μιας ειρηνευτικής δύναμης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μερτς συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ στο Κίεβο το Σάββατο, όπου συναντήθηκαν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια επίδειξη υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, είναι ο τελευταίος που απαντά στην πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν για απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Τουσκ, ο οποίος βρέθηκε μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στο Κίεβο το Σάββατο, δήλωσε:

«Σε απάντηση στην έκκλησή μας, οι Ρώσοι πρότειναν ειρηνευτικές συνομιλίες που θα ξεκινήσουν στις 15 Μαΐου. Ο κόσμος, ωστόσο, περιμένει μια ομόφωνη απόφαση για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη. Τέλος στα θύματα!»

