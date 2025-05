Ανένδοτη η Μόσχα: Συνομιλίες μόνο βάσει της κατάστασης στο πεδίο - Ζελένσκι: Πρώτα εκεχειρία

Η Μόσχα παραμένει αμετακίνητη όσον αφορά τα εδαφικά της κέρδη στον πόλεμο διαμηνύοντας ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι οποίες προτάθηκαν από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, θα βασιστούν «στην κατάσταση στο πεδίο». Περιμένουμε από τη Ρωσία να επιβεβαιώσει μια εκεχειρία - πλήρη, διαρκή και αξιόπιστη - αρχής γενομένης από τη Δευτέρα, και η Ουκρανία είναι έτοιμη για συνάντηση ξεκαθάρισε ο Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε σήμερα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, «θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την κατάσταση επί του πεδίου όπως και τις διαπραγματεύσεις του 2022», μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

«Λαμβάνοντας φυσικά υπόψη την πραγματική κατάσταση» ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Ουσακόφ μετά από σχετική ερώτηση, ενώ απαντώντας, στην ερώτηση ποιος θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία στις διαπραγματεύσεις, είπε: «Ο Πρόεδρος θα δώσει την εντολή και μετά θα το ανακοινώσουμε».

Νωρίτερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε την Κυριακή απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία στις 15 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη και κάλεσε την Ουκρανία να συνομιλήσει «χωρίς προαπαιτούμενα» διαπραγματεύσεις, απορρίπτοντας κατηγορηματικά το δυτικό τελεσίγραφο για πλήρη και άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση του πυρός.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι θετική ένδειξη το γεγονός ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να σκέφτεται τον τερματισμό του πολέμου, αλλά πρόσθεσε ότι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η έναρξη εκεχειρίας στις 12 Μαΐου.

«Είναι θετική ένδειξη το γεγονός ότι η Ρωσία έχει επιτέλους αρχίσει να σκέφτεται να τερματίσει τον πόλεμο (...) και το πρώτο βήμα για τον πραγματικό τερματισμό οποιουδήποτε πολέμου είναι η εκεχειρία», έγραψε στο Χ ο Ζελένσκι.

«Δεν έχει νόημα να συνεχιστούν οι σκοτωμοί ούτε για μία ημέρα. Αναμένουμε από τη Ρωσία να επιβεβαιώσει την εκεχειρία - πλήρη, με διάρκεια και αξιόπιστη-, ξεκινώντας από αύριο 12 Μαΐου», πρόσθεσε.

