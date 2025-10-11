Ερντογάν: Πρώτα εγώ θα πάω στη Γάζα - Η λύση των δύο κρατών η καλύτερη λύση για όλους

«Πρώτα εγώ θα πάω στη Γάζα, μετά εσείς» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενος στο πλήθος που φώναζε το σύνθημα «πρόεδρε, πήγαινέ μας στη Γάζα», σε ομιλία του στη γενέτειρά του Ριζούντα.

Ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ομιλητής σε εκδήλωση του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), όπου αναφερόμενος στην εκεχειρία στη Γάζα ζήτησε από το Ισραήλ «να σεβαστεί την υπογραφή του» και «να τερματίσει την επιθετική του πολιτική».

«Οι αδελφοί μας από την Παλαιστίνη, και ειδικά η Χαμάς, έδειξαν ότι είναι έτοιμοι για ειρήνη. Έπειτα από δύο χρόνια καταπίεσης, γενοκτονίας και βαρβαρότητας, τα πρόσωπα στη Γάζα άρχισαν να χαμογελούν για πρώτη φορά, αν και με θλίψη» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Επανέλαβε επίσης την πάγια θέση του για λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό. «Πιστεύουμε ότι η λύση των δύο κρατών είναι η καλύτερη λύση για όλους τους λαούς της περιοχής, μουσουλμάνους, χριστιανούς και εβραίους. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, προχωράμε με αποφασιστικότητα σε αυτόν τον δρόμο» δήλωσε.

Απειλεί ο Ερντογάν το Ισραήλ: Αν ξαναρχίσετε τις μάχες στη Γάζα, το τίμημα θα είναι βαρύ

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απείλησε το Ισραήλ πως, σε περίπτωση που επαναληφθούν οι μάχες στη Γάζα, «θα υπάρξει βαρύ τίμημα», σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Ερντογάν, αξιοποίησε την καλή σχέση του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, για να εξασφαλίσει κεντρικό ρόλο δίπλα στην Αίγυπτο και το Κατάρ, ενώ με στόχο να αποκτήσει ερείσματα στη Γάζα είπε ότι «η Τουρκία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

«Είμαστε χαρούμενοι που οι αδελφοί μας στη Γάζα έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο και που η χαρά έχει επιστρέψει στα πρόσωπα των Παλαιστινίων. Κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να επιτύχουμε εκεχειρία στη Γάζα», ανέφερε και συνέχισε: «Ελπίζουμε ότι το Ισραήλ δεν θα επαναλάβει τα λάθη του και θα του σταθούμε εμπόδιο αν δεν τηρήσει τη συμφωνία στη Γάζα», αποκαλώντας την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμας «μαχητές της αντίστασης».

Η Τουρκία έχει συμμετάσχει στις διαμεσολαβητικές συνομιλίες για τη νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καθώς και στον σχεδιασμό για την «επόμενη μέρα» του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η Τουρκία σκοπεύει επίσης να συμμετάσχει σε μια «ομάδα εργασίας» που θα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και την εκπλήρωση των ρητρών της.

Ένας ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ξεχωριστά στο Reuters ότι η περιφερειακή δύναμη θα συμμετάσχει σε μια κοινή ομάδα εργασίας - μαζί με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και την Αίγυπτο - που συστάθηκε για τον εντοπισμό των σορών των νεκρών ομήρων στη Γάζα, των οποίων η τοποθεσία είναι άγνωστη.