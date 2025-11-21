Ερντογάν: Οι γυναίκες μας γεννούν ελάχιστα παιδιά, καταστρεφόμαστε

«Καμπανάκι» κινδύνου έκρουσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την υπογεννητικότητα στην Τουρκία, ενώ εξαπέλυσε «πυρά» και κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, χαρακτηρίζοντας τη «διεστραμμένη».

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε σε ρεπορτάζ ο Μανώλης Κωστίδης για τον ΣΚΑΪ, ο Τούρκος πρόεδρος έβαλε κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ με πρόφαση την υπογεννητικότητα στην γείτονα, τονίζοντας ότι «θα λάβουμε μέτρα κατά των διεστραμμένων».

Μάλιστα, ο Ερντογάν είπε μιλώντας στο ακροατήριό του ότι «οι γυναίκες μας γεννούν ελάχιστα παιδιά, βιώνουμε την καταστροφή». Πρόσθεσε δε, ότι ο ρυθμός αύξησης του τουρκικού πληθυσμού μειώνεται δραματικά.

Στην συνέχεια, κλιμάκωσε την επίθεσή του στην κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα κατά των επιβολών όπως η αποφυλλοποίηση/αποσεξουαλικοποίηση και των διεστραμμένων ρευμάτων όπως το ΛΟΑΤΚΙ, και δεν επιτρέπουμε την παραμικρή παραχώρηση, αμέλεια ή χαλάρωση».

«O πληθυσμός της Τουρκίας αυξάνεται, αλλά ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού μας μειώνεται. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας είναι κάτω από το επίπεδο αυτοανανέωσης του πληθυσμού. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία, το συνολικό ποσοστό γονιμότητας που μετρήθηκε πέρυσι ήταν 1,48», σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια καταστροφή. Αυτό το ποσοστό είναι πολύ κάτω από το επίπεδο αυτοανανέωσης του πληθυσμού που είναι 2,10. Τα καμπανάκια κινδύνου χτυπούν πολύ δυνατά για το μέλλον μας. Όποιος νοιάζεται για το μέλλον αυτής της χώρας δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορος σε αυτό», κατέληξε ο Ερντογάν.