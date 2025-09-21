Ερντογάν: Με ατζέντα Γάζα, Συρία και αμερικανοτουρκικές σχέσεις στη Νέα Υόρκη

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι θα εγείρει το ζήτημα των «σφαγών» του Ισραήλ στη Γάζα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και εξέφρασε την ελπίδα ότι μια ευρύτερη αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης θα επιταχύνει τις προσπάθειες για μια λύση δύο κρατών.

Σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, ο Ερντογάν σημείωσε ότι θα συζητήσει τη συνεργασία στο εμπόριο και την αμυντική βιομηχανία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ότι θα συναντηθεί επίσης με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ Αλ Σάρα στη διάρκεια του ταξιδιού του.

Παράλληλα, αναφορικά με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, τόνισε πως «θα αναφερθώ επίσης στις προσπάθειες της Τουρκίας να διασφαλίσει τη σταθερότητα στην περιοχή και τη συμβολή της στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης. Τα δικαιώματα των αδελφών μας στην "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" θα βρεθούν για άλλη μια φορά στην ατζέντα μας».