Ερντογάν: Η Χαμάς δείχνει ότι είναι έτοιμη για την ειρήνη

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε σήμερα τη θετική αντίδραση της Χαμάς στην ειρηνευτική συμφωνία που προτάθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, βλέποντας σ' αυτή την ένδειξη ότι η τρομοκρατική οργάνωση είναι «έτοιμη για την ειρήνη».

«Η Χαμάς έδειξε, όπως έχει κάνει πάμπολλες φορές προηγουμένως, ότι είναι έτοιμη για την ειρήνη. Ένα παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή μας», δήλωσε ο Ερντογάν στη διάρκεια τελετής στην Κωνσταντινούπολη.

Υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς αποδέχθηκε την Παρασκευή ορισμένα βασικά σημεία του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού των εχθροπραξιών και της απελευθέρωσης Ισραηλινών ομήρων.

Η απάντηση της Χαμάς προκάλεσε κύμα αισιοδοξίας από παγκόσμιους ηγέτες, οι οποίοι κάλεσαν σε άμεσο τερματισμό της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην οποία έχει εμπλακεί το Ισραήλ από την ίδρυσή του το 1948, και απαίτησαν την απελευθέρωση των Ισραηλινών που εξακολουθούν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μια επιπλέον ενίσχυση των ελπίδων για ειρήνη ήρθε με τη θετική δήλωση της Ισλαμικής Τζιχάντ, που υποστηρίζεται από το Ιράν. Αν και μικρότερη από τη Χαμάς, θεωρείται ακόμη πιο αδιάλλακτη.

Σε κλίμα επιφυλακτικής αισιοδοξίας, οι εμπλεκόμενες πλευρές στον πόλεμο της Γάζας προετοιμάζονται για τον επόμενο γύρο διαβουλεύσεων, μετά την απάντηση της Χαμάς στον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία - παρά τις αβεβαιότητες - αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης και πιθανής λήξης των συγκρούσεων έπειτα από δύο χρόνια.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει διάσκεψη για το μέλλον της Γάζας

Όπως μάλιστα δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, η Αίγυπτος θα οργανώσει διάσκεψη με συμμετοχή των διαφόρων παλαιστινιακών παρατάξεων για να αποφασίσουν για το μέλλον της λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει ένα «διαπαλαιστινιακό διάλογο για την παλαιστινιακή ενότητα και το μέλλον της Γάζας, περιλαμβανομένου του ζητήματος της διοίκησης της λωρίδας της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί.