Έρευνα: Πάνω από 62.700 θάνατοι στην Ευρώπη το 2024 σχετίζονταν με τον καύσωνα

Περισσότεροι από 62.700 άνθρωποι πέθαναν στην Ευρώπη από αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη το 2024, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine τη Δευτέρα, με τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των θανάτων.

Ερευνητές του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης, γνωστού ως ISGlobal, οι οποίοι συγκέντρωσαν καθημερινά στοιχεία θνησιμότητας από 32 ευρωπαϊκές χώρες, υπολόγισαν ότι πάνω από 181.000 άνθρωποι πέθαναν από επιπλοκές που σχετίζονταν με τη ζέστη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από το 2022 έως το 2024.

Μεταξύ 1ης Ιουνίου και 30ης Σεπτεμβρίου 2024, το ποσοστό θνησιμότητας αυξήθηκε κατά 23% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, αν και ο αριθμός των θανάτων παρέμεινε λίγο κάτω από τους 67.900 θανάτους που καταγράφηκαν το 2022, το πρώτο έτος της μελέτης.

«Αυτός ο αριθμός μας λέει ότι πρέπει να αρχίσουμε να προσαρμόζουμε τους πληθυσμούς μας», δήλωσε ο Τομάς Τζανός, ο κύριος συγγραφέας της μελέτης.

Το καλοκαίρι του 2024 ήταν το καυτέρο που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα δύο τρίτα των εκτιμώμενων θανάτων συνέβησαν στη Νότια Ευρώπη. Η Ιταλία, η οποία έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό ηλικιωμένων στην Ευρώπη αναλογικά και γνώρισε ραγδαία αύξηση των θερμοκρασιών και τα τρία καλοκαίρια, είχε τον υψηλότερο απόλυτο αριθμό θανάτων κάθε καλοκαίρι.

Αν και το καλοκαίρι του 2025 δεν συμπεριλήφθηκε στη μελέτη, η Ιταλική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής ανέφερε ότι οι εισαγωγές στα επείγοντα περιστατικά αυξήθηκαν έως και 20% σε ορισμένες περιοχές κατά τη διάρκεια των υψηλότερων θερμοκρασιών φέτος, υποδηλώνοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της ζέστης για τους ηλικιωμένους.

«Οι ασθενείς που ήταν ήδη αδύναμοι και έπασχαν από πολλαπλές ασθένειες χρειάστηκαν περισσότερη νοσοκομειακή περίθαλψη, γεγονός που αύξησε την πίεση στις νοσοκομειακές υπηρεσίες, όπως συμβαίνει κατά τις περιόδους έξαρσης της γρίπης», δήλωσε ο Αλεσάντρο Ρικκάρντι, πρόεδρος της SIMEU.

Οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές εκδίδουν όλο και περισσότερες προειδοποιήσεις για καύσωνα όταν οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τα επίσημα όρια καύσωνα, τα οποία διαφέρουν από χώρα σε χώρα.