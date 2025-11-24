Επικίνδυνες εντάσεις ανάμεσα σε Νότια και Βόρεια Κορέα – Η Σεούλ ζητά διάλογο

Η Νότια και η Βόρεια Κορέα βρίσκονται σε μια «πολύ επικίνδυνη κατάσταση», όπου μια τυχαία σύγκρουση μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, και είναι κρίσιμο για τη Σεούλ να εμπλακεί σε διάλογο με την Πιονγκγιάνγκ, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιούνγκ, σύμφωνα με το Yonhap News.

Η Βόρεια Κορέα αρνείται να απαντήσει στις εκκλήσεις της Σεούλ για επικοινωνία και έχει αρχίσει να στήνει συρματοπλέγματα κατά μήκος των στρατιωτικών συνόρων, κάτι που δεν είχε γίνει από το τέλος του πολέμου της Κορέας 1950-53, ανέφερε ο Λι.

«Οι διασυνοριακές σχέσεις έχουν γίνει πολύ εχθρικές και αντιπαραθετικές, και στην απουσία ακόμα και του βασικού επιπέδου εμπιστοσύνης, η Βόρεια Κορέα επιδεικνύει ορισμένες πολύ ακραίες συμπεριφορές», είπε ο Λι σύμφωνα με το Yonhap.

Ο πρόεδρος μιλούσε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Νότια Αφρική, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής της G20, προς την Τουρκία για το τελευταίο σκέλος του ταξιδιού του.

Η Νότια Κορέα πρότεινε στρατιωτικές συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα στις 17 Νοεμβρίου, με στόχο την κατάρτιση σαφούς οριοθέτησης κατά μήκος της Στρατιωτικής Γραμμής Διαχωρισμού (MDL) ώστε να αποτραπούν ένοπλες συγκρούσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ευρύτερη σύγκρουση.

Φέτος έχουν σημειωθεί πάνω από 10 παραβιάσεις των συνόρων από στρατιώτες της Βόρειας Κορέας, μερικές από τις οποίες οδήγησαν τις νότιες δυνάμεις σε προειδοποιητικά πυρά σύμφωνα με πρωτόκολλα.

Ο Λι δήλωσε ότι η ειρήνη με τη Βόρεια Κορέα θα είναι μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια, αλλά όταν εγκατασταθεί ένα σταθερό ειρηνευτικό καθεστώς, «θα ήταν καλύτερο» για τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει καταδικάσει τέτοιες ασκήσεις από τους συμμάχους, χαρακτηρίζοντάς τες πρόβες για έναν πυρηνικό πόλεμο εναντίον της. Περίπου 28.500 Αμερικανοί στρατιώτες και συστήματα όπλων είναι σταθμευμένα στη Νότια Κορέα.