Επιχείρηση του αμερικανικού στρατού σε τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό που συνδέεται με τη Βενεζουέλα (vid)

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι στρατιωτικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν και ανέλαβαν τον έλεγχο τρίτου τάνκερ που τελεί υπό κυρώσεις, στον Ινδικό Ωκεανό, μετά από παρακολούθηση του πλοίου από τη θάλασσα της Καραϊβικής.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση στο Χ η διοίκηση μάχης του αμερικανικού στρατού, US Southern Command, ανέφερε ότι οι δυνάμεις πραγματοποίησαν «έλεγχο, ναυτική αναχαίτιση και επιβίβαση» στο τάνκερ Bertha κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Το πλοίο επιχειρούσε παραβιάζοντας την καραντίνα που έχει καθιερώσει ο πρόεδρος Τραμπ για τα πλοία υπό κυρώσεις στην Καραϊβική και προσπάθησε να διαφύγει», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. «Από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό, το παρακολουθήσαμε και το σταματήσαμε», προστίθεται.

Three boats ran and now all three have been captured.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Bertha without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel was operating in defiance of President Trump’s… pic.twitter.com/YoHlb9v54p — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 24, 2026

Σημειώνεται ότι, η επιχείρηση είχε σαν στόχο τον εντοπισμό και τον έλεγχο παράνομου πετρελαίου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα. Η χώρα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια κυρώσεις από τις ΗΠΑ στο πετρέλαιο της και έχει βασιστεί σε έναν «σκιώδη» στόλο τάνκερ με ψευδείς σημαίες για να διακινεί αργό σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Υπενθυμίζεται πως, ο Τραμπ είχε διατάξει τον Δεκέμβριο την επιβολή καραντίνας σε πλοία υπό κυρώσεις στην περιοχή της Καραϊβικής, προκειμένου να ασκήσει πίεση στον τότε πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, πριν αυτός συλληφθεί τον Ιανουάριο σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.

Το Bertha, το οποίο φέρεται να έχει σημαία από τα Νησιά Κουκ, περιλαμβάνεται στη λίστα πλοίων που έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ για σχέσεις με το Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.