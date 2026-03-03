Επιδρομή IDF στη Βηρυτό: Επλήγησαν αποθήκες όπλων, κέντρα διοίκησης και εξοπλισμός πληροφοριών της Χεζμπολάχ (vid)

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ολοκλήρωσε ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό πριν από λίγο, όπως ανακοίνωσαν οι IDF.

Σύμφωνα με τις IDF, οι επιδρομές έπληξαν αποθήκες όπλων, κέντρα διοίκησης και εξοπλισμό «δορυφορικών επικοινωνιών» που ανήκουν στο τμήμα πληροφοριών της Χεζμπολάχ.

«Επλήγησαν θέσεις επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ ως τρομοκρατική υποδομή, τις οποίες η οργάνωση χρησιμοποίησε για να διεξάγει τρομοκρατικές δραστηριότητες, να συλλέγει πληροφορίες, αλλά και για προπαγανδιστικούς σκοπούς», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός, αφού τα λιβανέζικα ΜΜΕ ανέφεραν ότι τα στούντιο του τηλεοπτικού ειδησεογραφικού καναλιού Al-Manar, ιδιοκτησίας της Χεζμπολάχ, έγιναν στόχος.

Πριν από τις επιδρομές, οι IDF εξέδωσαν προειδοποιήσεις εκκένωσης, «για να μετριάσει τη ζημιά στους πολίτες», όπως τόνισαν.

צה"ל השלים גל תקיפה במרכזי הכובד בביירות



הותקפו רכיבי תקשורת במתקני תעמולה ששימשו את מטה המודיעין של חיזבאללה



צה"ל השלים לפני זמן קצר, גל תקיפות לעבר מפקדות, מחסני אמצעי לחימה, ורכיבי תקשורת לווינית של מטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ביירות ששומשו בכסות אזרחית.… pic.twitter.com/2tzRL1CJRY — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 3, 2026

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή