Ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντάλλαξαν μηνύματα αμοιβαίου σεβασμού και δέσμευσης για τις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Κάστρο του Ουίνδσορ, που σηματοδότησε την πρώτη ημέρα της επίσκεψης του Αμερικανού ηγέτη στη χώρα.

Συγκεκριμένα, ο βασιλιάς Κάρολος επαίνεσε την προσωπική δέσμευση του προέδρου Τραμπ να «βρίσκει λύσεις σε ορισμένες από τις πιο δυσεπίλυτες συγκρούσεις στον κόσμο», καθώς κάλεσε τις ΗΠΑ να στηρίξουν την Ουκρανία απέναντι στην «τυραννία», σε ομιλία του στο δείπνο προς τιμήν της κρατικής επίσκεψης.

Σε απάντηση, ο πρόεδρος Τραμπ εξύμνησε την ειδική σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου, λέγοντας ότι η λέξη «ειδική» δεν αρκεί για να την περιγράψει.

Πηγή: AP Photo/Evan Vucci, Pool

Όπως αναφέρει το BBC, η ομιλία του βασιλιά, σε ένα πολυτελές δείπνο για 160 καλεσμένους στο Κάστρο του Ουίνδσορ, τόνισε τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και την ανάγκη διατήρησης πολιτιστικών, εμπορικών και στρατιωτικών σχέσεων.

«Οι λαοί μας πολέμησαν και θυσιάστηκαν μαζί για τις αξίες που θεωρούμε πολύτιμες», είπε ο βασιλιάς.

Η επίσκεψη του Τραμπ θα συνεχιστεί την Πέμπτη, με τη βασίλισσα Καμίλα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μαζί με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ.

Ο Τραμπ θα ταξιδέψει για να συναντήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο εξοχικό του στο Chequers.

Όταν έφθασαν, ο πρόεδρος και η Μελάνια Τραμπ κατέβηκαν από περίτεχνες άμαξες μέσα στην εντυπωσιακή αυλή του κάστρου, πριν από την επιθεώρηση των στρατευμάτων στους περιποιημένους κήπους.

Πηγή: Yui Mok/PA via AP, Pool Photo via AP

Στην ομιλία του στο δείπνο, ο πρόεδρος επαίνεσε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ λέγοντας ότι θα είναι μια «απίστευτη επιτυχία στο μέλλον» και χαρακτήρισε την Κάθριν «λαμπερή, τόσο υγιή, τόσο όμορφη».

Αυτού του είδους οι επισκέψεις αποτελούν μορφή διπλωματίας ήπιας ισχύος, με τη βασιλική φιλοξενία να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση σχέσεων με σημαντικούς διεθνείς εταίρους όπως οι ΗΠΑ.

Παράλληλα με την κρατική επίσκεψη, ανακοινώθηκαν αμερικανικές επενδύσεις 150 δισ. λιρών στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκ των οποίων 22 δισ. από τη Microsoft.

Πηγή: Jordan Pettitt/PA via AP, Pool

Το δείπνο ολοκλήρωσε μια ημέρα εκδηλώσεων που είχαν σκοπό να αφήσουν θετική εντύπωση στον πρόεδρο, σε μια εντυπωσιακή επίδειξη μεγαλοπρέπειας.