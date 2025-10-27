Ένταση στο Μαυροβούνιο: Επεισόδια και συλλήψεις μετά από επίθεση Τούρκων σε πολίτη

Η αστυνομία του Μαυροβουνίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συνέλαβε δεκάδες Τούρκους και Αζέρους υπηκόους, μετά από ένα Σαββατοκύριακο επεισοδίων που ξέσπασαν εξαιτίας της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον ενός Μαυροβούνιου στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα από ομάδα Τούρκων.

Ο πρόεδρος, Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, ενώ ο πρωθυπουργός Μιλόικο Σπάγιτς ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα αναστείλει προσωρινά το καθεστώς ελεύθερης βίζας για Τούρκους υπηκόους και θα ξεκινήσει «εντατικές συνομιλίες» με την Άγκυρα σχετικά με τις μελλοντικές ρυθμίσεις θεωρήσεων εισόδου.

Ο Μαυροβούνιος πολίτης δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι το βράδυ του Σαββάτου, ύστερα από λεκτικό επεισόδιο με ομάδα Τούρκων, ωστόσο τα τραύματά του δεν ήταν σοβαρά.

Την Κυριακή, δεκάδες ντόπιοι αντέδρασαν βανδαλίζοντας οχήματα με τουρκικές πινακίδες, ενώ σε κάποια στιγμή ανάγκασαν Τούρκους πολίτες να οχυρωθούν μέσα σε ένα καζίνο. Επίσης, ένα εστιατόριο τουρκικής ιδιοκτησίας στο κέντρο της Ποντγκόριτσα δέχθηκε επίθεση και πυρπολήθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα, έναν Τούρκο και έναν Αζέρο, ως ύποπτους για την επίθεση, καθώς και άλλους 45 Τούρκους και Αζέρους που δεν διέθεταν νόμιμα έγγραφα παραμονής. Επτά από τους συλληφθέντες τιμωρήθηκαν με πρόστιμο, ενώ για οκτώ εκδόθηκε απόφαση απέλασης.

Η Άγκυρα ζητά προστασία των πολιτών της

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες τη Δευτέρα με τον Μαυροβούνιο πρωθυπουργό Μιλόικο Σπάγιτς και τον ομόλογό του Έρβιν Ιμπραΐμοβιτς. Σύμφωνα με πηγή του τουρκικού ΥΠΕΞ, ο Φιντάν τόνισε ότι η Άγκυρα αναμένει από τις αρχές του Μαυροβουνίου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δικαιωμάτων των Τούρκων πολιτών.

Από τους περίπου 100.000 ξένους υπηκόους που είναι εγγεγραμμένοι μόνιμα ή προσωρινά στο Μαυροβούνιο, περίπου 13.000 είναι Τούρκοι, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ντανίλο Σαράνοβιτς.

#Montenegro | #BREAKING: Ethnic tensions in Podgorica.



After the #Zabjelo incident, where a citizen was assaulted and stabbed for defending a woman from Turkish individuals, Montenegrin 🇲🇪 police detained 45 Turkish 🇹🇷 nationals, including 36 who had barricaded themselves inside… https://t.co/keGU3Lecjg pic.twitter.com/nLZVCBqgdj — Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) October 27, 2025

Οι αρχές αναφέρουν ότι παρατηρείται αύξηση στον αριθμό Τούρκων που ανοίγουν επιχειρήσεις ή αναζητούν εργασία στο Μαυροβούνιο — μια μικρή χώρα της Αδριατικής με πληθυσμό περίπου 620.000 κατοίκων, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό — ενόψει της αναμενόμενης ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια.

Ο πρόεδρος Μιλάτοβιτς καταδίκασε τις βίαιες επιθέσεις εναντίον Τούρκων πολιτών και περιουσιών, δηλώνοντας:

«Δεν υπάρχει χώρος για συλλογική ενοχή ή για τη στοχοποίηση ολόκληρου ενός λαού. Το Μαυροβούνιο χρειάζεται μια πιο υπεύθυνη μεταναστευτική πολιτική — αυστηρή απέναντι στις καταχρήσεις και το έγκλημα, αλλά δίκαιη προς όλους όσοι σέβονται τους νόμους μας».