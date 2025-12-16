Εν μέσω αντιδράσεων, η Κομισιόν προσπαθεί να «διασώσει» την αγροτική συμφωνία με τη Mercosur

Οι νομοθέτες της ΕΕ υποστήριξαν αυστηρότερους ελέγχους στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο μιας πιθανής εμπορικής συμφωνίας με τον εμπορικό συνασπισμό της Νότιας Αμερικής, Mercosur, καθώς οι Βρυξέλλες προσπαθούν να πείσουν τους σκεπτικιστές να υπογράψουν τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η ΕΕ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμενόταν να ταξιδέψει στη Βραζιλία στο τέλος αυτής της εβδομάδας για να υπογράψει τη συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε πριν από ένα χρόνο μετά από ένα τέταρτο του αιώνα διαπραγματεύσεων με το μπλοκ της Αργεντινής, της Βολιβίας, της Βραζιλίας, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης.

Ωστόσο, η συμφωνία μπορεί να μπλοκαριστεί από μια αρκετά μεγάλη μειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ. Η Γαλλία και η Ιταλία έχουν επιδιώξει να καθυστερήσουν την ψηφοφορία, ενώ η Πολωνία αντιτίθεται στη συμφωνία.

Η Ιταλία και η Βραζιλία

Η Γερμανία, η Ισπανία και οι σκανδιναβικές χώρες υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα βοηθήσει τις εξαγωγές που έχουν πληγεί από τους αμερικανικούς δασμούς και θα μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα, παρέχοντας πρόσβαση σε ορυκτά. Ωστόσο, οι αντίπαλοι, που την έχουν αποκαλέσει «συμφωνία αυτοκινήτων για αγελάδες», υποστηρίζουν ότι φθηνά προϊόντα, όπως το βόειο κρέας, θα πλημμυρίσουν την ΕΕ, σε βάρος των ευρωπαίων αγροτών.

Οι πιέσεις έχουν επικεντρωθεί στην Ιταλία. Η πρόεδρος της Επιτροπής και ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, συναντήθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι.

«Αν η Ιταλία δεν συμμετάσχει, τελείωσε. Ελπίζω ότι σήμερα θα δούμε τα πράγματα λίγο πιο καθαρά», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, σε συνέντευξή του στο Reuters.

Ο Πολωνός υπουργός Γεωργίας κάλεσε την Ιταλία και άλλες χώρες να συμμετάσχουν σε μια μειοψηφία που θα εμποδίσει τη συμφωνία. Για να εμποδιστεί η συμφωνία, θα πρέπει να αντιταχθούν τουλάχιστον τέσσερις χώρες της ΕΕ που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 35% του πληθυσμού.

«Έχουμε τους αριθμούς, έχουμε τα επιχειρήματα και έχουμε το ηθικό δίκιο. Μην φοβάστε τον εκβιασμό της αυτοκινητοβιομηχανίας», δήλωσε ο Στέφαν Κραγιέφσκι σε μια δήλωση.

Διπλωμάτες αναφέρουν ότι είναι πιθανό τουλάχιστον ένα άλλο κράτος, όπως η Ουγγαρία, να διαφωνήσει.

Οι αξιωματούχοι της Λατινικής Αμερικής γίνονται όλο και πιο ανυπόμονοι, με έναν Βραζιλιάνο αξιωματούχο να προειδοποιεί ότι «είναι τώρα ή ποτέ», καθώς η ΕΕ επιδιώκει συμφωνίες με άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία, η Ινδία και ο Καναδάς.

«Αν το παράθυρο κλείσει τώρα, δεν θα ξανανοίξει τόσο σύντομα», δήλωσε στο Reuters μια άλλη βραζιλιάνικη πηγή, ένας διπλωμάτης, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Η Mercosur έχει και άλλους εταίρους, άλλες υποχρεώσεις», είπε.