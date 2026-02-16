Ελβετία: Εκτροχιασμός τρένου λόγω χιονοστιβάδας - Πληροφορίες για τραυματίες

Τρένο με 80 επιβάτες εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας στο Γκοπενστάιν στην περιοχή του Βαλαί στην Ελβετία λόγω χιονοστιβάδας, με την τοπική αστυνομία να κάνει λόγο για τραυματίες, ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η επιχείρηση εκκένωσης των βαγονιών.

Oberwallis - Lawine dendert over weg nabij Goppenstein – Vanmiddag vlak voor het middaguur, ging een lawine neer in de buurt van #Goppenstein ter hoogte van de Rotlaui-galerij. Hierdoor is de weg afgesloten. Toegang tot en vanuit het #Lötschental, evenals tot de autopendeltrein… pic.twitter.com/tczDKYEgtg — Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) February 12, 2026

Σύμφωνα με την Pomona, το τρένο εκτροχιάστηκε στην περιοχή Στοκγκράμπε μεταξύ Γκοπενστάιν και Χόχτεν στο Βαλαί. Στο τρένο επέβαιναν 80 επιβάτες.

16.02.2026 – 07:00 Uhr, Goppenstein, Zugsentgleisung, vermutlich mit verletzten Personen, Einsatz läuft, weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/AHZxFhZ2w6 — Polizei Wallis (@PolizeiWallis) February 16, 2026

Σύμφωνα με τους Ελβετικούς Ομοσπονδιακούς Σιδηροδρόμους (SBB), τα δρομολόγια έχουν ανασταλεί τουλάχιστον μέχρι τις 4 μ.μ.

Η BLS δήλωσε ότι το εκτροχιασμένο τρένο ήταν ένα περιφερειακό express που αναχώρησε από το Σπιτς της Βέρνης περίπου στις 6 π.μ. Η εκκένωση των επιβατών θα ξεκινήσει σύντομα.