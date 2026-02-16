Ελβετία: Εκτροχιασμός τρένου λόγω χιονοστιβάδας - Πληροφορίες για τραυματίες

16/02/2026 • 10:14 / Τελευταία Ενημέρωση: 10:27
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Τρένο με 80 επιβάτες εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας στο Γκοπενστάιν στην περιοχή του Βαλαί στην Ελβετία λόγω χιονοστιβάδας, με την τοπική αστυνομία να κάνει λόγο για τραυματίες, ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η επιχείρηση εκκένωσης των βαγονιών.

Σύμφωνα με την Pomona, το τρένο εκτροχιάστηκε στην περιοχή Στοκγκράμπε μεταξύ Γκοπενστάιν και Χόχτεν στο Βαλαί. Στο τρένο επέβαιναν 80 επιβάτες.

Σύμφωνα με τους Ελβετικούς Ομοσπονδιακούς Σιδηροδρόμους (SBB), τα δρομολόγια έχουν ανασταλεί τουλάχιστον μέχρι τις 4 μ.μ.

Η BLS δήλωσε ότι το εκτροχιασμένο τρένο ήταν ένα περιφερειακό express που αναχώρησε από το Σπιτς της Βέρνης περίπου στις 6 π.μ. Η εκκένωση των επιβατών θα ξεκινήσει σύντομα.

