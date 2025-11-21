Bloomberg, Reuters

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία συγκάλεσαν σήμερα οι ηγέτες της Ευρώπης, σύμφωνα με αξιωματούχο της γερμανικής κυβέρνησης που επικαλείται το Bloomberg.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ακύρωσε το πρόγραμμά του προκειμένου να συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών που έχει στόχο να διαμορφωθεί την «απάντηση» της Ευρώπης στο αμερικανορωσικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο ανέφερε ότι στην επείγουσα τηλεδιάσκεψη για το Ουκρανικό θα συμμετέχουν, επίσης, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, όπως και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Reuters αναφέρει, επίσης, ότι ο Μερτς ζήτησε από τον επικεφαλής του επιτελείου του, Τόρστεν Φράι, να τον αντικαταστήσει σε μια εκδήλωση που αναγκάστηκε να ακυρώσει προκειμένου να συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Επίσης, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα έχει τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον Ζελένσκι για να συζητήσουν ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής Bild την Παρασκευή.

Παράλληλα, ένας Ουκρανός και ένας Βρετανός αξιωματούχος ανακοίνωσαν στο AFP ότι ο Ζελένσκι θα έχει σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Μακρόν, τον Μερτς και τον Κιρ Στάρμερ για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο, τον Γερμανό καγκελάριο και τον Βρετανό πρωθυπουργό προβλέπεται για τα μέσα της ημέρας, διευκρίνισε στο AFP υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Θα επικοινωνήσουμε με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι στο περιθώριο της G20, λέει η φον ντερ Λάιεν

Η ΕΕ δεν έχει λάβει επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία και σκοπεύει να συζητήσει για το θέμα στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 αυτό το σαββατοκύριακο στο Γιοχάνεσμπουργκ, δήλωσαν σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Κανένα σχέδιο δεν έχει παρουσιαστεί επισήμως στην ΕΕ», δήλωσε ο Κόστα όταν ρωτήθηκε σχετικά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Γιοχάνεσμπουργκ. «Σε αυτό το στάδιο δεν έχει νόημα να το σχολιάζουμε», πρόσθεσε.

«Δημοσιοποιήθηκε ένα σχέδιο 28 σημείων. Θα συζητήσουμε για την κατάσταση, τόσο με τους Ευρωπαίους ηγέτες όσο και με τους ηγέτες εδώ στο περιθώριο της G20. Θα επικοινωνήσω επίσης με τον (Ουκρανό) πρόεδρο (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι», σχολίασε από την πλευρά της η φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, καθώς είναι θύμα επίθεσης, ενώ πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας πλήττουν την οικονομία της.

«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται πάνω μας διότι δεν πρόκειται απλώς για επίθεση εναντίον της, αλλά για μια επίθεση εναντίον των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ», σημείωσε.

«Έχουμε υιοθετήσει 19 πακέτα κυρώσεων και πρόκειται για σκληρές κυρώσεις», τόνισε η φον ντερ Λάιεν.

«Το βλέπει κανείς όταν παρατηρεί τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ρωσική οικονομία, τον αυξανόμενο πληθωρισμό, τα αυξανόμενα επιτόκια και την υπερθέρμανση της πολεμικής οικονομίας. Αργά αλλά σταθερά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι κυρώσεις είναι σκληρές», επεσήμανε.

Νωρίτερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας είχε σημειώσει ότι η ΕΕ θα υποστηρίξει οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία εφόσον αυτό θα προσφέρει δίκαιη ειρήνη με διάρκεια και με την προϋπόθεση ότι σε αυτό θα συμμετέχουν Βρυξέλλες και Κίεβο.

«Σε ό,τι αφορά το ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο, όπως κατανοούμε παρουσιάστηκε στον πρόεδρο Ζελένσκι, πάντα λέγαμε ότι προκειμένου να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο πρέπει να αποτελούν μέρος του η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι», δήλωσε η Κάλας σε ομιλία της από τις Βρυξέλλες.

Επίκειται τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ζελένσκι

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο Sky News, ο Ουκρανός και ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συνομιλήσουν την επόμενη εβδομάδα, έπειτα από αίτημα του Ζελένσκι για συζήτηση επί της αμερικανικής πρότασης.

Η επικοινωνία αυτή θα λάβει χώρα αφού πρώτα ο Ουκρανός ηγέτης συνομιλήσει με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας.

Η Ευρώπη εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στο αμερικανικό σχέδιο, με χώρες όπως η Πολωνία, η Ιταλία και η Γαλλία να εκφράζουν ενστάσεις.

Το Sky News σημειώνει ότι οι Βρυξέλλες ελπίζουν πως ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα μπορέσει να επηρεάσει θετικά τις εξελίξεις υπέρ της ΕΕ.

ΥΠΕΞ Γερμανίας για σχέδιο ΗΠΑ για Ουκρανία: Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία αλλά δεν είναι οριστικό

Νωρίτερα, ως «μη οριστικό» περιέγραψε το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι στόχος για το Βερολίνο είναι το Κίεβο να μπορεί να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος.

Ως «αρκετά ανησυχητικές» περιέγραψε ωστόσο τις προτάσεις ο επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας Τόρστεν Φράι και χαρακτήρισε «απαράδεκτο αποτέλεσμα» το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιτύχει στόχους τους οποίους δεν έχει κατακτήσει στο πεδίο της μάχης.

«Η γερμανική θέση είναι και η ευρωπαϊκή θέση και αυτό σημαίνει ότι στηρίζουμε την Ουκρανία. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία μπορεί να συζητήσει αυτά τα σημεία από θέση ισχύος», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο κ. Βάντεφουλ από τις Βρυξέλλες και πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί τις προτάσεις τελικό σχέδιο, αλλά μόνο «κατάλογο θεμάτων τα οποία πρέπει επειγόντως να συζητηθούν μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας».

Όπως αναμετέδωσε το Reuters, μιλώντας χθες, Πέμπτη, στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του ZDF, ο υπουργός Εξωτερικών παραδέχθηκε πάντως ότι το Βερολίνο δεν γνώριζε εκ των προτέρων το αμερικανικό σχέδιο, τόνισε όμως ότι «όσο πιο γρήγορα εισέλθουμε σε φάση διαπραγμάτευσης, τόσο το καλύτερο» και χαιρέτισε την πρωτοβουλία. «Κάθε προσπάθεια να έρθουν και οι δύο πλευρές σε διάλογο είναι σωστή και άξια υποστήριξης. Όλα είναι ρευστά», δήλωσε, κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για «ανορθόδοξη, αλλά αποτελεσματική» προσέγγιση εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου.

Ο κ. Βάντεφουλ ανέφερε ακόμη ότι μίλησε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, αλλά και με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. «Η τουρκική πλευρά συμμετέχει επίσης ενεργά στην προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι οι δύο πλευρές θα συνομιλήσουν», είπε σχετικά.

Οι ΗΠΑ ενημερώνουν τις χώρες της ΕΕ για το σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία

Επιπλεόν, κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που βρίσκονται στην Ουκρανία θα ενημερώσουν μέσα στην Παρασκευή τους πρέσβεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο για το σχέδιο ειρήνευσης μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας που έχει αποστείλει ο Ντόναλντ Τραμπ προν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το Reuters, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε πως νωρίτερα ότι η μελέτη των ειρηνευτικών προτάσεων των ΗΠΑ θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο την Παρασκευή.

Παράλληλα, η Ουκρανία αναμένει από τα άλλα μέρη να σεβαστούν τη θέση της, καθώς συνεχίζεται την Παρασκευή στο Κίεβο η εργασία με τους Αμερικανούς εταίρους της σε τεχνικό επίπεδο για τη μελέτη ειρηνευτικών προτάσεων.

«Μελετούμε προσεκτικά όλες τις προτάσεις των εταίρων μας και αναμένουμε την ίδια ορθή στάση απέναντι στη θέση της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.