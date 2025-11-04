Έκρηξη σε πετροχημική μονάδα στη Μπασκορτάσταν της Ρωσίας (vids)

Έκρηξη σε πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Στερλίταμακ, στη δημοκρατία Μπασκορτάσταν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προκάλεσε την κατάρρευση μέρους της εγκατάστασης, εργαστηρίου επεξεργασίας υδάτων, ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα μέσω Telegram οι αρχές της πόλης.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ως αυτό το στάδιο, διαβεβαίωσαν οι αρχές της πόλης περίπου 280.000 κατοίκων, που βρίσκεται στα Ουράλια όρη.

BREAKING:



Ukrainian suicide drones or missiles have struck the Kstovo Oil Refinery in the Nizhny Novgorod region of Russia.



The refinery is now on fire 🔥 pic.twitter.com/D28xQ0mHtj — Visegrád 24 (@visegrad24) November 4, 2025

Νωρίτερα οι τοπικές αρχές ανέφεραν πως τα αίτια της έκρηξης «ερευνώνται», λίγο μετά τις έξι πάντως έκαναν λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» με drones.

russia wanted to make Ukraine dark.

Now russian nights glow instead. pic.twitter.com/gukCGoBw3l — Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) November 3, 2025

Η απόσταση από την επικράτεια της Ουκρανίας στη Στερλίταμακ ξεπερνά τα 1.400 χιλιόμετρα.