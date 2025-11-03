«Κάν' το όπως η Θεσσαλονίκη», λέει η παράταξη του Κ. Μπακογιάννη στον Δήμο Αθηναίων για τα πατίνια

Την κατάσταση που επικρατεί με τα πατίνια μέσα στην Αθήνα φέρνει στο επίκεντρο η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά».

Με ανακοίνωση που εξέδωσε κατηγορεί τον Δήμο Αθηναίων ότι δεν έχει κάνει τίποτα πάνω σε αυτό το ζήτημα και τον καλεί να ακολουθήσει το παράδειγμα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

«Κάν' το όπως η Θεσσαλονίκη. Η συμπρωτεύουσα προχώρησε αποφασιστικά σε ένα θέμα που η Αθήνα, παρά τις εξαγγελίες από την άνοιξη, ακόμη καθυστερεί: Εντατικοί έλεγχοι στα ηλεκτρικά πατίνια, καθορισμένα σημεία στάθμευσης, πρόστιμα για κατάχρηση», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση.

Στη συνέχεια επικαλείται σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ και τονίζει:

«Στην Αθήνα, πολλά και μεγάλα λόγια αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Επιτέλους ας δώσουμε λύση.

Όπως έκανε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Αθηναίων να εκδώσει τώρα κανονιστική απόφαση.

Οι εταιρείες οφείλουν να συνεργαστούν, αλλιώς να υποστούν τις συνέπειες.

Οι χρήστες να σεβαστούν τον δημόσιο χώρο, αλλιώς να έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα.

Και η πόλη, η δημοτική Αρχή, απλώς να εφαρμόσει τους κανόνες».

«Όχι άλλο πατίνι πεταμένο όπου να 'ναι. Όχι άλλη αδιαφορία. Η μικροκινητικότητα είναι ευκαιρία, όχι χάος», καταλήγει η ανακοίνωση της παράταξης του πρώην δημάρχου.