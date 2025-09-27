Εκλογές στην Τσεχία: Ο δισεκατομμυριούχος Μπάμπις διατηρεί ισχυρό δημοσκοπικό προβάδισμα

Το κόμμα ANO του Τσέχου δισεκατομμυριούχου και πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις διατηρεί ευρύ προβάδισμα έναντι του κυβερνώντος κεντροδεξιού συνασπισμού Spolu (Μαζί), σύμφωνα με μία από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές της 3-4 Οκτωβρίου.

Η δημοσκόπηση του οργανισμού Kantar για την Τσέχικη Τηλεόραση έδειξε ότι η υποστήριξη προς το ANO παρέμεινε αμετάβλητη από τον Αύγουστο στο 33%, ενώ το Spolu κατέγραψε πτώση 0,5 ποσοστιαίων μονάδων, φτάνοντας στο 19,5%.

Το ANO διατηρεί εδώ και μήνες άνετο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, ενισχυόμενο από υποσχέσεις για μείωση φόρων, αύξηση μισθών, περισσότερες κρατικές ενισχύσεις, περιορισμό της μετανάστευσης και αντίσταση στις περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κανένα κόμμα δεν προβλέπεται να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στις 200 έδρες της κάτω βουλής του Κοινοβουλίου.

Ο Μπάμπις, σύμμαχος του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν και της γαλλικής ακροδεξιάς στην ευρωσκεπτικιστική ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενδέχεται να αναζητήσει στήριξη από τα αντι-ευρωπαϊκά και φιλορωσικά κόμματα SPD και Stacilo! ή από το κόμμα των Οδηγών.

Η δημοσκόπηση της Kantar διεξήχθη σε δείγμα 1.042 ατόμων μεταξύ 1 και 19 Σεπτεμβρίου.

Η συλλογή των στοιχείων έγινε δηλαδή κατά κύριο λόγο νωρίτερα από τη δημοσκόπηση του οργανισμού STEM που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη και πραγματοποιήθηκε μεταξύ 18 και 24 Σεπτεμβρίου. Η έρευνα της STEM έδειξε μείωση της διαφοράς ανάμεσα στο ANO και το Spolu.