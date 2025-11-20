Ο Ανάλγητος

Τον έδειρε τον θηριώδη κρητικό ο Μακάριος Λαζαρίδης, στη συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επιτροπή της Βουλής; Γνωρίζοντας τον Μακάριο, σας λέω ότι δεν είναι ο τύπος του ανθρώπου που θα θέλατε να έχετε μαζί σας σε ένα ποδοσφαιρικό ντέρμπι αιωνίων. Το ΠΑΣΟΚ όμως «έστησε» ολόκληρο καυγά «επί του διαδικαστικού». Παλιά τροσκιστική τακτική, την οποία «έκλεψαν» και ενσωμάτωσαν στη συνέχεια οι Λαλιωτικοί του Κινήματος. Η Μιλένα, πάντως, δεν ήταν εκεί. Καλημέρα σύντροφοι και συντρόφισσες. Α! Θυμήθηκα και μια παλιά συνωμοτική ιστορία που έχει μέσα και ανασχηματισμό. Καλημέρα!

Σε μια αλησμόνητη φραξιονιστική συνάντηση του 2006 και ενώ οι «φωτεινές δυνάμεις του τόπου» σχεδίαζαν «την αναγέννηση της κεντροδεξιάς και της πολιτικής ζωής του τόπου», παλιά καραβάνα αυτού του λεγόμενου πολιτικού κατεστημένου, έκλεισε τη συνάντηση με μία σύντομη τοποθέτηση και αφού είχε ακούσει προσεκτικά τις αγορεύσεις των υπολοίπων συνωμοτών: «Αν ο Κώστας αποφασίσει να υπουργοποιήσει ένας εξ ημών, η σημερινή ολιγόωρη επανάσταση θα θεωρηθεί ως μη γινόμενη. Νομίζω ότι μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε τη συζήτηση στην ταβέρνα, καθώς η ώρα έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά». Έκτοτε ο γράφων, απέκτησε μια διαφορετική θεώρηση για το φαινόμενο των ανασχηματισμών. Δεν αποτελούν την απαρχή κάποιας νέας πορείας, αλλά μοιάζουν περισσότερο με μια προσπάθεια καταστολής μικρών επαναστάσεων. Σαν εκείνη τη δική μας στην αίθουσα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας...

Τι έχει να αντιμετωπίσει ο πρόεδρος Κυριάκος; Μία αφόρητη εσωτερική πίεση από τα στρατόπεδα των νεοκαραμανλικών και των σαμαρικών βουλευτών του. Θα του κοστίσει 3 ως 4 υπουργεία. Λίγο ακριβό το κόστος, αλλά όχι και απαγορευτικό.

Με το κόμμα δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς θα γίνει, αλλά νομίζω ότι το επερχόμενο συνέδριο θα δώσει λύσεις και σε αυτό. Νέος Γενικός Γραμματέας, νέα πρόσωπα.

Όσοι περίμεναν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έπεφτε κάτω από την πίεση των μέσων ενημέρωσης, θα πρέπει να αλλάξουν άποψη για την επιρροή των μέσων τους στον σύγχρονο κόσμο μας. Όπως θα πρέπει να έχουν ήδη αναθεωρήσει τις απόψεις τους για το ποιον θέλουν και ποιον δεν θέλουν οι Αμερικανοί…

Δύο πράγματα πρέπει να εξοβελιστούν άμεσα από τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Ο σταυρός στις εκλογές και οι εξεταστικές επιτροπές. Ο σταυρός προτίμησης αποτελεί το Σταυρό πάνω στον οποίο καρφώνεται με χίλια καρφιά η χώρα. Οι εξεταστικές γίνονται ο Σταυρός πάνω στον οποίο αυτοχειριαστικά, ανεβαίνει το πολιτικό προσωπικό. Η εν εξελίξει, εξεταστική που διερευνά τη διαχρονικότητα και την απεραντοσύνη της «μαύρης τρύπας» των επιδοτήσεων και του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι ακριβώς, αναμενόταν. Η εκβίαση των εντυπώσεων από πλευράς του ΠΑΣΟΚ χθες, οδήγησε σε ένα σούπερ αυτογκόλ. Ίσως, να έφταιξε η απουσία της Μιλένας Αποστολάκη - για προσωπικούς λόγους - από την εξέταση του πράσινου αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρου Τζεδάκη. Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, φίλος του προέδρου Νίκου, κτηνοτρόφος, δικαιούχος επιδοτήσεων κι εγώ αν ήμουν η Μιλένα θα προτιμούσα να «βόσκω πρόβατα» εκείνη τη μέρα από το να είμαι στα έδρανα του ΠΑΣΟΚ. Τέλος πάντων τη βάρδια ανέλαβε η Ευαγγελία Λιακούλη που εσχάτως έχει καλλιεργήσει ιδιαίτερα την εκρηκτική πλευρά του χαρακτήρα της. Άσχετο αλλά και σχετικό διότι η επιτροπή έγινε Κούγκι από το πουθενά με την καταγγελία της και τις καταγγελίες των Πασόκων ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης, επιτέθηκε «λεκτικά και σωματικά» στο μάρτυρα, φίλο του προέδρου. Στο μεταξύ βλέποντας μόνο και μόνο τη φωτογραφία του Τζεδάκη, πρέπει να είσαι ολοσούρα παράωρος ακόμη και να το σκεφτείς. Ειδικά άμα είσαι Μακάριος Λαζαρίδης, και δεν είσαι πχ ο Πολάκης. Εντός της αιθούσης η ιστορία έκλεισε με τον βουλευτή της ΝΔ να ρωτάει τον θηριώδη αντιπεριφερειάρχη Κρήτης «Σας επιτέθηκα σωματικά;», με τον μάρτυρα να απαντά «Σωματικά όχι, δεν με έδειρες»! Τα υπόλοιπα, δηλαδή αν ο Λαζαρίδης κινήθηκε ως «μέλος ακροδεξιάς αγέλης σε πογκρόμ» όπως ανέφερε η επίμαχη ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη θα τα βρουν στη δικαιοσύνη. Θα είχε αποτρέψει η έμπειρη Μιλένα όλο αυτό το φιάσκο; Η έλειψε για να εξελιχθεί το φιάσκο; Ιδού η απορία.

Θέλω να επιβεβαιώσω ως απολύτως ορθή τη διαπίστωση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ ότι η «προπαγάνδα συγκρούεται καθημερινά με την πραγματικότητα». Τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, πλήρωσαν εφάπαξ το φόρο τους διασφαλίζοντας και την προβλεπόμενη έκπτωση. Συνολικό ποσό 2,17 δισ. ευρώ από τα 5 δισ. χρωστούμενα πληρώθηκε μια και έξω μέχρι τις 31 Ιουλίου. Από τα… έτοιμα που τρώγονται θα είναι κι αυτά. Αυτά που ισχυρίζεται ο Ανδρουλάκης ότι τρώγονται αλλά με κάποιο μαγικό τρόπο δεν τελειώνουν αλλά αυξάνονται…

Όποιος επένδυσε σε logistics στη Δυτική Αττική θα πρέπει να αισθάνεται ότι κέρδισε τον πρώτο λαχνό το λαχείου μετά από την ανακοίνωση για το λιμάνι της Ελευσίνας. Για να μην σας πω ότι κάποιες επενδύσεις έγιναν με αυτή ακριβώς την προοπτική. Ένας από τους μεγάλους κερδισμένους είναι η HIG με την επένδυση στη Χαλυβουργία. Η διορατικότητα του Κώστα Μπήτρου, τους έφερε κέρδη που δεν φανταζόντουσαν. Ο οποίος Κώστας Μπήτρος, αναζητάει το επόμενο δικό του λιμάνι.

Ο Ανάλγητος