Έκκληση Στάρμερ: Να σταματήσει η εσωστρέφεια στο κόμμα - «Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το Reform»

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, κάλεσε το Εργατικό Κόμμα την Κυριακή να σταματήσει την «εσωστρέφεια» και να ενωθεί για να αντιμετωπίσει το Reform UK, κατηγορώντας το λαϊκιστικό κόμμα ότι σχεδιάζει να εφαρμόσει μια «ρατσιστική πολιτική» μαζικών απελάσεων, εάν αναλάβει την εξουσία.

Ο Στάρμερ, του οποίου το κυβερνών κόμμα υπολείπεται σημαντικά στις δημοσκοπήσεις έναντι του Reform, ξεκίνησε το ετήσιο συνέδριο των Εργατικών με κάλεσμα προς τα μέλη να στρέψουν την οργή τους προς τον επικεφαλής του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ, αντί να αμφισβητούν τη δική του ηγεσία.

«Μπροστά μας έχουμε τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής μας – πρέπει να αντιμετωπίσουμε το Reform και να το νικήσουμε. Τώρα δεν είναι ώρα για εσωστρέφεια ή για να κοιτάμε τον αφαλό μας», δήλωσε στο BBC. «Πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη ενωμένοι».

Υπερασπίζεται τη μεταναστευτική πολιτική του

Ο Στάρμερ υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές του προσπάθειες για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, θέμα που απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη. Παράλληλα, επέκρινε έντονα το σχέδιο του Φάρατζ να απελαθούν πρόσφυγες που έχουν εγκατασταθεί νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Άλλο να απελαύνονται παράνομοι μετανάστες, που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής – είμαι υπέρ αυτού. Είναι όμως εντελώς διαφορετικό να απελαύνονται άτομα που βρίσκονται εδώ νόμιμα. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια ρατσιστική πολιτική, ανήθικη, και πρέπει να την αποκαλέσουμε όπως ακριβώς είναι».

Το συνέδριο των Εργατικών στο Λίβερπουλ θεωρείται κομβικής σημασίας για τον Στάρμερ, καθώς επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο του πολιτικού αφηγήματος μετά από εβδομάδες εσωκομματικής πίεσης και κυβερνητικού ανασχηματισμού.

Μεταξύ των επικριτών του βρίσκεται και ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, που αμφισβητεί ανοιχτά την ηγεσία του. Ο Στάρμερ ελπίζει να επανενώσει το κόμμα ενάντια στον κοινό αντίπαλο: τον Νάιτζελ Φάρατζ και το Reform UK.

Δημοσκοπικό ναυάγιο

Ο Στάρμερ αντιμετωπίζει σημαντική φθορά. Σύμφωνα με την Ipsos, οι δείκτες αποδοχής του έχουν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο για πρωθυπουργό από το 1977: μόλις 13% των ψηφοφόρων δηλώνουν ικανοποιημένοι, ενώ το 79% δηλώνει δυσαρεστημένο.

Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν αγνοεί τις επικρίσεις και αποδέχεται πως η αξιολόγησή του θα βασιστεί σε τρία βασικά κριτήρια:

«Αν θα βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, αν θα αναβαθμιστούν οι δημόσιες υπηρεσίες και αν οι άνθρωποι θα αισθάνονται ασφαλείς στα σπίτια τους. Αυτός θα είναι ο σωστός τρόπος να κριθώ», είπε.