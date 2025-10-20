Ειρωνείες Χαμενεΐ σε Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Κάνε όνειρα!

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ διαβεβαίωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι πυρηνικές ικανότητες της Τεχεράνης δεν καταστράφηκαν τον Ιούνιο από τις αμερικανικές επιδρομές κατά του Ιράν.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερήφανα ισχυρίζεται ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν την πυρηνική βιομηχανία του Ιράν. Πολύ καλά, κάνε όνειρα!», γράφει σε ανάρτησή του στο Χ ο ιρανός ηγέτης.

The US President boasts that they’ve bombed and destroyed Iran’s nuclear industry. Very well, in your dreams! — Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 20, 2025

«Ποιος είσαι συ που θα πεις ότι μία χώρα μπορεί ή δεν μπορεί να έχει (το δικαίωμα) στα πυρηνικά;», αναρωτήθηκε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια συνάντησης με αθλητές στην ιρανική πρωτεύουσα απευθυνόμενος στον Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έχει «ολοσχερώς καταστραφεί».

Στο μεταξύ, η Ρωσία είναι έτοιμη να επεκτείνει τη συνεργασία της με το Ιράν σε όλους τους τομείς, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο τη Δευτέρα.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το πώς η Ρωσία βλέπει την εξέλιξη των γεγονότων γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αν η Μόσχα θα εμβαθύνει τις σχέσεις της με την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε:

«Η Ρωσία είναι σίγουρα έτοιμη να επεκτείνει τη συνεργασία της με το Ιράν σε όλους τους τομείς. Το Ιράν είναι εταίρος μας και οι σχέσεις μας αναπτύσσονται πολύ δυναμικά».

Ο Πεσκόφ είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ασκούν «υπερβολική πίεση» στο Ιράν όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι «πολύ περίπλοκη».

Ένας απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν πρόκειται να συναντηθεί με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, αργότερα τη Δευτέρα, λιγότερο από μια εβδομάδα μετά τη συνάντηση του Λαριτζάνι με τον ηγέτη του Κρεμλίνου, στον οποίο παρέδωσε ένα μήνυμα από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.