Ο πρώην απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παλαιστινιακά εδάφη, Σβεν Κουν φον Μπουργκσντόρφ, είχε υιοθετήσει θέσεις που απέκλιναν από την επίσημη «γραμμή» της ΕΕ και οι οποίες είχαν αποτιμηθεί θετικά από τη Χαμάς, σύμφωνα με έγγραφο που κατασχέθηκε από το στρατό του Ισραήλ και το οποίο έφτασε στην κατοχή του Euraciv.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο φον Μπουργκσντόρφ υπηρέτησε ως πρέσβης της ΕΕ στα παλαιστινιακά εδάφη και στη Λωρίδα της Γάζας από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2023, διάστημα για το οποίο είχε βρεθεί στο στόχαστρο αξιωματούχων για θέσεις που θεωρήθηκαν ασυμβίβαστες με τις κατευθυντήριες γραμμές των Βρυξελλών – συμπεριλαμβανομένων διαβεβαιώσεων προς παλαιστινιακές ΜΚΟ που διαπιστώθηκε ότι απασχολούσαν τρομοκράτες ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την απώλεια της χρηματοδότησης από την ΕΕ, παρά τους αυστηρότερους κανόνες κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τον Ιούλιο του 2023 και λίγο πριν από τη μεγάλη τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, ο φον Μπουργκσντόρφ είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για μια «ελεύθερη Παλαιστίνη».

Όπως ανέφερε η ΜΚΟ Monitor -με έδρα την Ιερουσαλήμ- οι απόψεις του φον Μπουργκσντόρφ είχαν αποτιμηθεί ιδιαίτερα θετικά από τη Χαμάς.

Σε έγγραφο με ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου του 2021, μέλη της Χαμάς σημειώνεται για τον φον Μπουργκσντόρφ πως «απαιτεί (από την ΕΕ) να ανοίξει επίσημα κανάλια επικοινωνίας με τη Χαμάς, αλλά η επίσημη πολιτική της ΕΕ το απορρίπτει».

«Η θετική προσέγγιση και οι τάσεις του εκπροσώπου της ΕΕ στα παλαιστινιακά εδάφη και η συμπάθειά του προς την παλαιστινιακή υπόθεση είναι μια προσωπική προσέγγιση, και αυτό μπορεί να αλλάξει όταν αλλάξει ο σημερινός εκπρόσωπος της ΕΕ, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή θέση είναι δεσμευμένη στις κόκκινες γραμμές της αμερικανικής πολιτικής» συμπλήρωνε το έγγραφο από το «υπουργείο Εσωτερικών» της Χαμάς.

Η Όλγα Ντόιτς, αντιπρόεδρος της NGO Monitor, δήλωσε ότι τα έγγραφα επιβεβαιώνουν ότι φον Μπουργκσντόρφ «εργάστηκε ενεργά για να υπονομεύσει τις επίσημες πολιτικές της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας».

«Είναι βαθιά ανησυχητικό να βλέπουμε έναν ανώτερο διπλωμάτη της ΕΕ να εμπλέκεται σε ανοιχτή, ιδεολογική πολιτική υπεράσπιση, ιδίως όταν αυτή εξυπηρετεί μια τρομοκρατική ομάδα που έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από την ΕΕ», τόνισε η ίδια.. «Με τα ίδια τα λόγια της Χαμάς, "απαίτησε" ακόμη και το άνοιγμα επίσημων καναλιών της ΕΕ για να συνεργαστεί με μια απαγορευμένη τρομοκρατική οργάνωση – μια αποτρόπαια υπονόμευση των κανονισμών της ΕΕ και μια κατάφωρη αντίφαση με τη δημόσια πολιτική της Ένωσης».