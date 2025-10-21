EE και Βρετανία στηρίζουν τις κινήσεις Τραμπ για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία

Οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσαν την Τρίτη κοινή δήλωση στην οποία εκφράζουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες στην περιοχή.

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τη θέση του Προέδρου Τραμπ ότι οι συγκρούσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως και ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», ανέφερε η δήλωση που δημοσιεύθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση.

«Πρέπει να εντείνουμε την πίεση στην οικονομία της Ρωσίας και στον αμυντικό της κλάδο, έως ότου ο Πούτιν είναι έτοιμος να συνάψει ειρήνη. Αναπτύσσουμε μέτρα για να αξιοποιήσουμε πλήρως την αξία των ακινητοποιημένων κρατικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, ώστε η Ουκρανία να διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται».

Όπως σημειώσε το Bloomberg, η δήλωσε, έρχεται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες για να συζητήσουν τη σύγκρουση, η οποία βρίσκεται ήδη στο τέταρτο έτος της

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες θα συγκεντρωθούν στο Λονδίνο την Παρασκευή για μια συνάντηση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθυμών».

Την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα τεθούν στο επίκεντρο οι κυρώσεις της ΕΕ προς τη Ρωσία καθώς και η χρηματόδοτηση της Ουκρανίας από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.



Υπενθυμίζεται στην πρόσφατη συνάντηση που είχε ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, έβαλε φρένο στην παραχώρηση των πολυπόθητων για την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk. Ο Αμερικανός πρόεδρος προτίμησε τη διπλωματική οδό δίνοντας μία δεύτερη ευκαιρία στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, μάλλον ξέρει, ακόμη και αν και δεν το παραδέχθηκε ευθέως, ότι η απειλή των Tomahawk είναι αυτή που κινητοποίησε τον Ρώσο πρόεδρο να κάτσει ξανά στο τραπέζι του διαλόγου.

«Νομίζω πως απλώς θέλει να κάνει μια συμφωνία, αυτό είναι όλο. Δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς τον φέρνει σε διάλογο. Σίγουρα, η απειλή είναι ισχυρή», δήλωσε ο Τραμπ.

Από την άλλη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έφυγε με άδεια χέρια από τον Λευκό οίκο, αναγνωρίζει την ισχύ των πυραύλων Tomahawk τόσο στο πεδίο των μαχών, όσο και σε διπλωματικό επίπεδο.

«Νομίζω ότι η Ρωσία φοβάται τους Tomahawk, πραγματικά φοβάται, γιατί είναι ένα ισχυρό όπλο και ξέρουν τι έχουμε, τι είδους όπλα έχουμε στην παραγωγή μας, και καταλαβαίνουν τον συνδυασμό με τους Tomahawk», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.