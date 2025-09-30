ΕΕ: Φον ντερ Λάιεν και Μερτς χαιρετίζουν το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

Η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλωσόρισε την Τρίτη το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επόμενη μέρα στη Γάζα μετά και από τη συνάντηση που είχε ο Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Σε ανάρτηση της στο X, η φον ντερ Λάιεν κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη στον πόλεμο να «αδράξουν την ευκαιρία» και υπογράμμισε την ετοιμότητα της ΕΕ να συμβάλαι για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Παράλληλα, η φον ντερ Λάιεν είπε πως «οι εχθροπραξίες πρέπει να τερματιστούν με την άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας και την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Η λύση των δύο κρατών παραμένει η μόνη βιώσιμη οδός προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, με τους λαούς του Ισραήλ και της Παλαιστίνης να ζουν δίπλα-δίπλα, σε ειρήνη και ασφάλεια, χωρίς βία και τρομοκρατία» κατέληξε η Γερμανίδα αξιωματούχος.

Welcome President @realDonaldTrump’s commitment to end the war in Gaza. Encourage all parties to now seize this opportunity.



The EU stands ready to contribute.



Hostilities should end with provision of immediate humanitarian relief to the population in Gaza and with all… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2025

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, χαιρέτισε το σχέδιο του Τραμπ και είπε πως «η Γερμανία είναι έτοιμη να συμβάλει συγκεκριμένα στην υλοποίηση του σχεδίου». Πρόσθεσε ότι το πλάνο του Τραμπ προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για ειρήνευση στην περιοχή, αφότου συναντήθηκε με τις οικογένειες των Γερμανών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.