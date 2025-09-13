Πολωνία: Νέα απειλή από drone, απογειώθηκαν μαχητικά - Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέρριψε η Ρουμανία (vid)

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου οι Αρχές στην ανατολική Πολωνία, στην περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία, έπειτα από απειλή drone, πιθανόν ρωσικών.

Παράλληλα κινητοποιήθηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στη Ρουμανία, αναφέροντας ότι κατέρριψαν δύο ρωσικά drone που μπήκαν μέσα στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας από την Ουκρανία. Οι ρουμανικές Αρχές έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση στους κατοίκους καλώντας τους να μείνουν σε ασφαλές σημείο. Δύο F-16 απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Φετέστι για να ελέγξουν την κατάσταση.

The Romanian authorities have announced a danger for settlements near the Romanian-Ukrainian border. pic.twitter.com/A2zkxMteIG — Clash Report (@clashreport) September 13, 2025

Σύμφωνα με το Reuters, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απωγειώθηκαν το Σάββατο για την προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας, λόγω απειλής επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), ανακοίνωσαν οι πολωνικές αρχές.

Παράλληλα, έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν και μια ζώνη γύρω από αυτό, ενώ ακούστηκαν σε κάποιες περιοχές σειρήνες συναγερμού.

French “Rafale” Multirole Fighter Jets scrambling earlier from an airbase in Poland as part of their first combat alert to defend Polish Airspace, from potential intrusion by Russian one-way attack drones, under NATO’s Eastern Sentry. pic.twitter.com/YnDOZrYy9W — OSINTdefender (@sentdefender) September 13, 2025

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας δήλωσε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη ρωσικών drone από την Πολωνία εντός του εναέριου χώρου της, με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών του ΝΑΤΟ.

«Οι ενέργειες αυτές είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στη διασφάλιση της εναέριας κυκλοφορίας και στην προστασία των πολιτών, ιδίως σε περιοχές κοντά στην απειλούμενη ζώνη», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Δεν έγινε αναφορά σε νέες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι η Πολωνία είχε ανακοινώσει ότι ρωσικά drone παραβίασαν τον εναέριο χώρο της από το βράδυ της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Η Ρωσία, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι δεν είχε στόχο την Πολωνία.

Το πολωνικό Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας ανακοίνωσε επίσης ότι το αεροδρόμιο της Λούμπλιν και η ελεγχόμενη ζώνη γύρω από αυτό έκλεισαν προσωρινά για πτήσεις το Σάββατο.

⚡️BREAKING: POLAND SCRAMBLES MILITARY JETS OVER DRONE THREAT



Lublin Airport has been closed. Air defense units are on high alert on the ground. pic.twitter.com/GQp2Cdd3GQ — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025

WATCH: Sirens sound in Swidnik, Poland due to threat of Russian drones entering Polish airspace; video shows soccer players in action as it's going off. pic.twitter.com/TpkbsArSPs — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 13, 2025