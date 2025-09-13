Επιστολή του Τραμπ στο ΝΑΤΟ: Θα επιβάλω κυρώσεις στη Ρωσία, όταν το κάνουν όλοι - Αν κάνετε ό,τι λέω, ο πόλεμος θα τελειώσει

Πίεση προς το ΝΑΤΟ προκειμένου να επιβάλει δασμολογικές κυρώσεις προς τη Ρωσία και να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Μόσχα ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικανός μέσω επιστολής του στα μέλη του ΝΑΤΟ, τα κατηγόρησε ότι η επιθυμία τους για νίκη επί της Ρωσίας «είναι πολύ μακριά από το 100%», τονίζοντας ότι οι πολιτική τους σε ό,τι αφορά τους δασμούς, αλλά και την αγορά πετρελαίου, υποβαθμίζει σημαντικά τη διαπραγματευτική τους ισχύ έναντι της Ρωσίας. Ανέφερε δε ότι όταν όλες οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ προχωρήσουν στην επιβολή κυρώσεων, τότε θα ακολουθήσει και αυτός.

Τέλος, ανέφερε ότι η Κίνα ασκεί «ισχυρό έλεγχο» στη Ρωσία, ενώ για ακόμη μια φορά, κατηγόρησε τους Μπάιντεν και Ζελένσκι για την έναρξη του πολέμου:

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ για ΝΙΚΗ είναι πολύ μικρότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένα κράτη είναι συγκλονιστική!

Αυτό αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας. Εν πάση περιπτώσει, είμαι έτοιμος να «προχωρήσω» όταν είστε έτοιμοι. Απλά πείτε πότε. Πιστεύω ότι αυτό, σε συνδυασμό με το ΝΑΤΟ, ως ομάδα, που επιβάλλει δασμούς 50% έως 100% στην Κίνα, οι οποίοι θα καταργηθούν πλήρως μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία, θα συμβάλει επίσης σημαντικά στον τερματισμό αυτού του θανατηφόρου, αλλά γελοίου πολέμου.

Η Κίνα έχει ισχυρό έλεγχο, ακόμη και επιρροή, επί της Ρωσίας, και αυτοί οι ισχυροί δασμοί θα σπάσουν αυτή την επιρροή. Αυτός δεν είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ του Μπάιντεν και του Ζελένσκι. Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει και να σωθούν χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών (7.118 ζωές χάθηκαν μόνο την περασμένη εβδομάδα. ΤΡΕΛΌ!).

Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο ΠΌΛΕΜΟΣ θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, απλώς σπαταλάτε το χρόνο μου και το χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΈΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΊΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΉΣ».