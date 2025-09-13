Η Γερμανία παραδέχεται την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων στην δική της αντιαεροπορική άμυνα και ειδικότερα στην προστασία του εναέριου χώρου της από επιθέσεις Drones, με τον απερχόμενο αρχηγό που στρατού ξηράς Άλφονς Μάις να κάνει λόγο για «μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων».

Ταυτόχρονα, δεν θεωρεί ο ίδιος πιθανό να δεχθεί η Γερμανία μια τέτοια απειλή, όπως συνέβη στην περίπτωση της Πολωνίας.

Όπως ανέφερε πάντως, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις αναμένεται να αποκτήσουν προσεχώς το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Skyranger, ενώ μέχρι τότε μόνη επιλογή για την αντιμετώπιση απειλών από εχθρικά Drones είναι η ενεργοποίηση μαχητικών αεροσκαφών σε συντονισμό με τεθωρακισμένα άρματα μάχης - δηλαδή ένας τρόπος αποτροπής που κρίνεται ιδιαίτερα πολύπλοκος και κοστοβόρος.

Το 2029 και οι 100.000 στρατιώτες

Ταυτόχρονα σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του Μάις, στο οποίο αναλύει την κατάσταση ασφαλείας και το οποίο περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters, ο γερμανικός στρατός, ο οποίος βρίσκεται ακόμη σε φάση ανασύνταξης, χρειάζεται συνολικά περίπου 100.000 επιπλέον στρατιώτες προκειμένου να είναι σε θέση να ικανοποιήσει τους νατοϊκούς στόχους που τέθηκαν τον Ιούνιο στη Σύνοδο της Χάγης.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο Μάις στην εν λόγω επιστολή, η οποία απευθύνεται στον γενικό επιθεωρητή των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων και έχει ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου, σε κάθε περίπτωση η Γερμανία θα πρέπει μέχρι το 2029 θα πρέπει να αυξήσει τους εν ενεργεία στρατιώτες κατά 45.000.

Σύμφωνα με νατοϊκές εκτιμήσεις, η Ρωσία το 2029 θα μπορούσε να είναι σε θέση να προχωρήσει σε μια μεγάλη επίθεση κατά των δυτικών συμμάχων, όπως σημειώνει το δίκτυο n-tv. Ο Μάις έχει επίσης επανειλημμένα προειδοποιήσει, αναφέρει το γερμανικό δίκτυο, για τη ρωσική απειλή και την «επιτακτική ανάγκη» να καταστεί η Γερμανία «επαρκώς ετοιμοπόλεμη ως το 2029».

Τα λεγόμενα του Μάις φαίνεται πάντως να έρχονται σε αντίθεση με τα σχέδια του υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο είχε δηλώσει ότι η Γερμανία χρειάζεται 80.000 -και όχι 100.000- επιπλέον εν ενεργεία στρατιώτες και στα τρία όπλα των ενόπλων δυνάμεων για να ανταποκριθεί στους νέους στόχους της Συμμαχίας.

Ο Μάις ανανένεται να αποχωρήσει από το αξίωμά του τον Σεπτέμβριο, κάτι που ήδη είχε γίνει γνωστό στις αρχές Ιουλίου.