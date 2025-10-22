Δοκιμή βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα, εν όψει της επίσκεψης Τραμπ στην APEC

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε την Τετάρτη πολλαπλά βαλλιστικά πυραύλους μικρού βεληνεκούς, σύμφωνα με το στρατό της Νότιας Κορέας, μία εβδομάδα πριν από τη σημαντική συνάντηση των ηγετών της Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα.

Ήταν η πρώτη εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τον Μάιο από την Πιονγιάνγκ, η οποία αψήφησε την απαγόρευση των όπλων από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ήταν επίσης η πρώτη τέτοια εκτόξευση από την εκλογή του Λι Τζέ Μιουνγκ ως προέδρου της Νότιας Κορέας, με πλατφόρμα συνεργασίας με τη Βόρεια Κορέα.

Ο Λι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν στη Νότια Κορέα την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να συναντήσει τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Η Νότια Κορέα ανίχνευσε αρκετούς βλήματα που πιστεύεται ότι είναι βαλλιστικοί πύραυλοι μικρού βεληνεκούς που εκτοξεύθηκαν από μια περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, Πιονγιάνγκ, σε βορειοανατολική κατεύθυνση νωρίς την Τετάρτη, σύμφωνα με δήλωση του Γενικού Επιτελείου.

Οι στόχοι του Τραμπ

Ο Λι και ο Τραμπ έχουν συζητήσει την ιδέα να προσπαθήσουν να συναντήσουν τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επισκεφθεί τη Νότια Κορέα, αλλά η Πιονγιάνγκ δεν έχει απαντήσει δημόσια στην ιδέα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέτασαν, αλλά δεν επιβεβαίωσαν ποτέ, ένα ταξίδι στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ) που χωρίζει τις δύο Κορέες, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις συζητήσεις.

Η Νότια Κορέα έχει αναστείλει τις περιηγήσεις στην Κοινή Ζώνη Ασφαλείας (JSA) στο συνοριακό χωριό Πανμουντζόμ μεταξύ των δύο Κορέων μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, αλλά δεν έχει επιβεβαιώσει κανένα σχέδιο για συνάντηση με τον Κιμ.

Ο Τραμπ και ο Κιμ πραγματοποίησαν τρεις συνόδους κορυφής κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ από το 2017 έως το 2021 και αντάλλαξαν μια σειρά από επιστολές που ο Τραμπ χαρακτήρισε «όμορφες», πριν η άνευ προηγουμένου διπλωματική προσπάθεια να καταρρεύσει λόγω των απαιτήσεων των ΗΠΑ να εγκαταλείψει ο Κιμ τα πυρηνικά του όπλα.

Τον Σεπτέμβριο, ο Κιμ εξέφρασε «ωραίες αναμνήσεις» από τον Τραμπ, λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποφύγει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αν η Ουάσιγκτον σταματήσει να επιμένει να εγκαταλείψει η χώρα του τα πυρηνικά όπλα, αλλά ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το πυρηνικό οπλοστάσιο για να τερματιστούν οι κυρώσεις

«Δεν είναι καθόλου αδιανόητο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε εδώ στην Ουάσιγκτον να πει: «Η αποπυρηνικοποίηση είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η πολιτική μας» και στη συνέχεια να πάει στο Πανμουντζόμ και να πει: «Ξέρετε, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι πυρηνική δύναμη»», δήλωσε ο Βίκτορ Τσα, από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. «Ακόμα και αν είναι μια σύντομη συνάντηση, στο ευρύτερο πλαίσιο των πραγμάτων, με όλα όσα πρέπει να αντιμετωπίσει η Αμερική αυτές τις μέρες, δεν θα ήταν απαραίτητα κακό».

Ο Άντριου Γιo, ανώτερος ερευνητής στο Brookings Institution, δήλωσε ότι, αν και μια συνάντηση Τραμπ-Κιμ δεν είναι αδύνατη, το γνωστό πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα του προέδρου των ΗΠΑ την καθιστούν απίθανη.

«Ο Τραμπ θα μείνει εκεί μόνο για μία νύχτα, δύο ημέρες, και λόγω της συνάντησης Σι-Τραμπ, αυτό πιθανώς θα καταλάβει όλο το εύρος ζώνης ή τους πόρους της αμερικανικής κυβέρνησης», είπε.

Η πυρηνικά εξοπλισμένη Βόρεια Κορέα έχει αναβαθμίσει σταθερά τις πυραυλικές της δυνατότητες την τελευταία δεκαετία, αψηφώντας τις πολλαπλές κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών, έχοντας δοκιμάσει την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς με δυνατότητα να χτυπήσουν την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, εάν εκτοξευθούν σε τροχιά που έχει ρυθμιστεί για το σκοπό αυτό.

Ο στρατός της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι εντόπισε κινήσεις πριν από την εκτόξευση και στη συνέχεια παρακολούθησε τα βλήματα μετά την εκτόξευσή τους, τα οποία πέταξαν περίπου 350 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον στρατό.

Τα βλήματα φαίνεται να έπεσαν στην ενδοχώρα, δήλωσε ξεχωριστά ένας στρατιωτικός αξιωματούχος.

Η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι η εκτόξευση πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα δεν είχε καμία επίδραση στην ασφάλεια της Ιαπωνίας και ότι το Τόκιο μοιράζεται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο με τις ΗΠΑ.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε για τελευταία φορά βαλλιστικούς πυραύλους στις 8 Μαΐου, όταν εκτόξευσε πολλαπλούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς από την ανατολική ακτή της.

Η Βόρεια Κορέα παρουσίασε τον τελευταίο της διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο αυτό το μήνα σε μια παρέλαση στην οποία παρέστη ο Κινέζος πρωθυπουργός.