Έκρηξη στο φράγμα Καχόβκα

Να προστατεύσουν τη δεξαμενή ψύξης του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, η οποία βρίσκεται πάνω από τον ταμιευτήρα ενός γειτονικού φράγματος που υπέστη ρήγμα, μετά την έκρηξη στην Κάχοβκα, ζητά από τη Ρωσία και την Ουκρανία ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Την ίδια στιγμή Ρώσος αξιωματούχος γνωστοποίησε ότι ο ρυθμός με τον οποίο πέφτει η στάθμη του νερού στη δεξαμενή του πυρηνικού εργοστασίου έχει επιταχυνθεί στα 35 εκατοστά την ώρα, γεγονός που έρχεται να επιβεβαιώσει τις ανησυχίες για τον κίνδυνο που διατρέχει ο πυρηνικός σταθμός, όπως μετέδωσε το Reuters.

Συνεχής ενημέρωση

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα πρέπει να έχει αρκετό νερό ώστε να ψύχονται οι αντιδραστήρες του «για κάποιους μήνες», δήλωσε την Τρίτη η υπηρεσία του ΟΗΕ που επιτηρεί την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών, καλώντας τα εμπόλεμα μέρη να προστατεύσουν τη δεξαμενή.

Το μεγάλο φράγμα κοντά στον κατεχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό στη νότια Ουκρανία υπέστη ρήγμα σήμερα, απελευθερώνοντας πλημμυρικά ύδατα σε όλη την πολεμική ζώνη σε αυτό που η Ουκρανία και η Ρωσία λένε πως ήταν εσκεμμένη επίθεση των δυνάμεων η μία της άλλης.

Ο ταμιευτήρας του φράγματος παρείχε νερό που χρησιμοποιείτο για την απαραίτητη ψύξη των έξι αντιδραστήρων στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης καθώς και του εξαντλημένου καυσίμου και για τις εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ που έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα όταν η εξωτερική τροφοδοσία πέφτει.

«Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές νερού. Μία κύρια είναι η μεγάλη δεξαμενή ψύξης δίπλα στην εγκατάσταση που εκ του σχεδιασμού παραμένει πάνω από το ύψος του ταμιευτήρα», δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ - IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι σε ανακοίνωση που εκδόθηκε ως αντίδραση στο ρήγμα του φράγματος Καχόβκα.

Νερό από τη δεξαμενή θα πρέπει να παρέχει αρκετό νερό ψύξης για "κάποιους μήνες", είπε ο Γκρόσι και πρόσθεσε πως η υπηρεσία του θα το επιβεβαιώσει αυτό «πολύ σύντομα».

«Είναι ως εκ τούτου κρίσιμης σημασίας αυτή η δεξαμενή ψύξης να παραμείνει άθικτη. Δεν πρέπει να γίνει τίποτα που θα υπονόμευε ενδεχομένως την ακεραιότητά της. Καλώ όλες τις πλευρές να διασφαλίσουν πως δεν θα γίνει τίποτα που θα το υπονομεύσει» αυτό, ανέφερε ο Γκρόσι.

Αν και είχε προγραμματίσει ήδη να επισκεφθεί τον σταθμό της Ζαπορίζια την ερχόμενη εβδομάδα, η επίσκεψη αυτή έχει καταστεί απαραίτητη τώρα και θα προχωρήσει κανονικά, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα το νερό από τη δεξαμενή τροφοδοτεί τη χερσόνησο της Κριμαίας στα νότια καθώς και το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Το εργοστάσιο της Ζαπορίζια χρειάζεται αδιάλειπτη παροχή για να ψύχει τους αντιδραστήρες του. Ενδέχεται έτσι να έχει «αρνητικές συνέπειες» για το πυρηνικό εργοστάσιο, όπως προειδοποίησε παραπάνω η ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, σημειώνοντας ωστόσο ότι για την ώρα η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Καθησυχαστικές οι ουκρανικές και ρωσικές αρχές

Νωρίτερα, τα διεθνή πρακτορεία μετέδιδαν ότι από την έκρηξη που σημειώθηκε στο φράγμα της Νόβα Κάχοβκα, σύμφωνα τουλάχιστον με τους Ρώσους, δεν θεωρείται πως το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια - το μεγαλύτερο της Ευρώπης - διατρέχει «κρίσιμο κίνδυνο».

Καθησυχαστική εμφανίστηκε και η κρατική υπηρεσία ατομικής ενέργειας της Ουκρανίας για τη Ζαπορίζια. Ο επικεφαλής της ουκρανικής κρατικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας δήλωσε πως η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία δεν είναι κρίσιμη μετά την καταστροφή του φράγματος Καχόβκα.

«Το νερό από τον ταμιευτήρα Καχόβκα είναι απαραίτητο για να λαμβάνει ο σταθμός ενέργεια για τους πυκνωτές των στροβίλων και τα συστήματα ασφαλείας του ZNPP», ανέφερε η Energoatom σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η οποία και υποστήριξε πως το φράγμα ανατίναξαν οι Ρώσοι εισβολείς.

Russians have blown up the Nova Kakhovka water dam. In a few hours the whole downstream area will be flooded on both sides of the Dnipro River. Ukrainian authorities have started evacuation measures.#Ukraine #Dnipro #Kherson pic.twitter.com/SWsAS2pXdi — (((Tendar))) (@Tendar) June 6, 2023

«Αυτή τη στιγμή η λίμνη ψύξης του σταθμού είναι γεμάτη: από τις 8:00 π.μ., η στάθμη του νερού είναι 16,6 μέτρα, η οποία είναι επαρκής για τις ανάγκες του σταθμού».

«Επί του παρόντος, η κατάσταση στον ZNPP είναι υπό έλεγχο, το ουκρανικό προσωπικό παρακολουθεί όλους τους δείκτες», αναφέρεται. «Δεν υπάρχει άμεση απειλή για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια από την κατάσταση γύρω από το φράγμα Νόβα Κάχοβκα», ανέφερε την Τρίτη το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο δήλωση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Και η ρωσική κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας Rosatom ανακοίνωσε πως ο ελεγχόμενος από τη Μόσχα πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια δεν απειλείται μετά τη ρήξη του γειτονικού φράγματος της Νόβα Καχόβκα, μετέδωσε το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο διευθυντής του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, τον οποίο η Ρωσία ελέγχει από το Μάρτιο του 2022, ανέφερε με χωριστή δήλωσή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κάχοβκα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κυρήχθηκε η Νόβα Κάχοβκα μετά την «ανατίναξη» του μεγάλου υδροηλεκτρικού φράγματος, καθώς τεράστιες ποσότητες νερού έχουν κατακλύσει την περιοχή, όπως μετέδωσε το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, επικαλούμενο διάταγμα των διορισμένων από τη Μόσχα τοπικών αρχών.

Η στάθμη του νερού έφτασε σε ύψος πολλών μέτρων, απειλώντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ ήδη 600 σπίτια πλημμύρισαν και εκκενώθηκαν, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, με τον πρώην υπουργό της Ουκρανίας, Άντον Γκερασένκο να κάνει λόγο για 16.000 πληθυσμό που κινδυνεύει από τις πλημμύρες.

With the Kakhovka dam in southern Ukraine destroyed, a wave of water is expected to flood dozens of towns in the coming hours. @Zagonel85 @VonClownsewitz @MGadsden1776 pic.twitter.com/f5dUPEX6ul — AC_Truth (@truth_ac) June 6, 2023

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Bild» υπάρχει κίνδυνος να απελευθερωθούν 18, 2 δισ. κυβικά μέτρα νερού, γεγονός που έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές καθώς θεωρείται βέβαιο ότι θα προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε περισσότερες περιοχές της περιφέρειας.

Η ρωσική διοίκηση της Χερσώνας δήλωσε ότι ετοιμάζεται να εκκενώσει τρεις οικισμούς. Σε μια δήλωση στο Telegram, η διοίκηση είπε ότι προετοιμάζονται εκκενώσεις στις περιοχές Kakhovka, Golo Pristan and Oleshky, οι δύο τελευταίες πέρα ​​από τις εκβολές του ποταμού Ντνίπρο από την ουκρανική περιφερειακή πρωτεύουσα..

Η Ρωσία ελέγχει την αριστερή, ανατολική όχθη του Ντνίπρο και η Ουκρανία την άλλη πλευρά.

«Κράτος τρομοκράτης» η Ρωσία

Ο κορυφαίος Ουκρανός διπλωμάτης Άντον Κορίνεβιτς κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία για την καταστροφή του φράγματος στη Νόβα Καχόβκα στη νότια Ουκρανία και δήλωσε ότι ήταν ενέργεια ενός «κράτους τρομοκράτη».

Η Ρωσία δεν μπορεί να νικήσει στο πεδίο της μάχης, άρα στοχοθετεί μη στρατιωτικές υποδομές για να προσπαθήσει να υποτάξει τους Ουκρανούς, δήλωσε ο ίδιος. «Μόλις σήμερα ανατίναξε ένα μεγάλο φράγμα», δήλωσε ο Κορίνεβιτς, πρέσβης στο ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ομιλία του στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη.

«Προκαλεί την απομάκρυνση σημαντικού αριθμού αμάχων, ζημιές στο περιβάλλον και απειλεί την ασφάλεια του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια. Οι ενέργειες της Ρωσίας είναι ενέργειες ενός κράτους τρομοκράτη, ενός επιτιθέμενου», είπε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σταδιακά καταρρέουν και άλλα τμήματα του φράγματος εξαιτίας της ισχυρής πίεσης των υδάτων, ενώ μέχρι στιγμής έχει καταστραφεί το μισό σε έκταση, όπως μετέδωσε το Tass επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο η στάθμη του νερού στη Νόβα Κάχοβκα έχει αυξηθεί κατά 10 μέτρα με τον Ρώσο δήμαρχο της Πόλης να αναγράφει στο telegram ότι ενδέχεται να ανέβει έως και τα 12 μέτρα. Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι η στάθμη των υδάτων στην πόλη αναμένεται να ανεβαίνει για τις επόμενες 72 ώρες.

Αντίθετα, σε ανάρτησή του στο Telegram ο Αντρέι Αλεξέγενκο, ο διορισθείς από τη Μόσχα επικεφαλής των αρχών της Χερσώνας, σε ανάρτησή του στο Telegram ισχυρίστηκε ότι «σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, η στάθμη των υδάτων έχει ανέβει (...) σε επίπεδο που εκτιμάται μεταξύ των 2 και των 4 μέτρων, κάτι το οποίο δεν απειλεί τους μεγάλους οικισμούς» της ευρύτερης περιοχής, παραδεχόμενος πως απειλούνται με πλημμύρες τα «παρόχθια χωριά» 14 οικισμών, όπου κατοικούν «πάνω από 22.000 άνθρωποι».

Πολλά χωριά έχουν «τελείως ή εν μέρει» πλημμυρίσει στην Ουκρανία μετά την εν μέρει καταστροφή του υδροηλεκτρικού φράγματος της Καχόβκα στον Δνείπερο στην περιφέρεια της Χερσώνας που είναι υπό ρωσική κατοχή, και άρχισε η απομάκρυνση κατοίκων, ανακοίνωσε από την άλλη, Ουκρανός αξιωματούχος.

«Περίπου 16.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη ζώνη», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολεξάντρ Προκούντιν, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Χερσώνας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις ότι ανατίναξαν τον υδροηλεκτρικό σταθμό κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσα από τις εγκαταστάσεις.

«Απόψε στις 02:50, Ρώσοι τρομοκράτες πραγματοποίησαν εσωτερική ανατίναξη των δομών του HPP Κάχοβκα. Περίπου 80 οικισμοί βρίσκονται στη ζώνη των πλημμυρών», είπε στο Telegram.

Στόλτενμπεργκ: «Εξωφρενική πράξη» η ανατίναξη του φράγματος

Για «εξωφρενική πράξη» έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, σε σχόλιό του για την ανατίναξη του φράγματος στη Νόβα Κάχοβκα.

«Η καταστροφή του φράγματος της Καχόβκα σήμερα θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες πολίτες και προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές ζημιές», ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ σε ανάρτησή του στο Twitter

«Πρόκειται για μια εξωφρενική πράξη, η οποία αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη θηριωδία του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία», συμπλήρωσε.

Μισέλ: Θα τεθεί το θέμα βοήθειας των πληθυσμών

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ γνωστοποίησε ότι θα καταθέσει πρόταση για βοήθεια στις πλημμυρισμένες περιοχές στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου.

Ο κ. Μισέλ με ανάρτησή του στο twitter δηλώνει «συγκλονισμένος από την πρωτοφανή επίθεση στο φράγμα Νόβα Κάχοβκα. Η καταστροφή πολιτικών υποδομών χαρακτηρίζεται ξεκάθαρα ως έγκλημα πολέμου – και κάνουμε τη Ρωσία και τους εκπροσώπους της να λογοδοτήσουν».

Shocked by the unprecedented attack of the Nova Kakhovka dam.



The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime - and we will hold Russia and its proxies accountable. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 6, 2023

«Θα θέσω το θέμα τον Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα προτείνω περισσότερη βοήθεια στις πλημμυρισμένες περιοχές. Οι σκέψεις μου με όλες τις οικογένειες στην Ουκρανία που επλήγησαν από αυτήν την καταστροφή» καταλήγει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αυξήθηκε η στάθμη 10 μέτρα

Η στάθμη των υδάτων γύρω από το φράγμα ανέβηκε κατά 10 μέτρα και πολλά νησιά στον ποταμό έχουν εξαφανιστεί κάτω από το νερό, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία.

Tο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, μετέδωσε ότι κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν 14 οικισμοί στη Χερσώνα και απειλούνται 22.000 άνθρωποι που ζουν σ' αυτούς.

The Nova Kakhovka dam on Dnipro in Kyiv is no more.



This is now confirmed on Ukrainian news. Ukraine states that the dam was blown up by Russians. Russians deny the dam is blown.



If true, people will die and it is a war crime 1/



pic.twitter.com/xOm3sRbJjF — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) June 6, 2023

Υπήρξε άμεση εκκένωση αρχικά 300 σπιτιών και συνεχεία άλλων 300, που βρίσκονται πλησιέστερα στον τόπο της έκρηξης, μετέδωσε το Tass, ενώ ο διοικητής της περιφέρειας της Χερσώνας που έχει διοριστεί από τη Ρωσία, διαβεβαίωσε πως η άνοδος της στάθμης των υδάτων που διαπιστώθηκε σε κοινότητες που βρίσκονται κοντά στο φράγμα, δεν είναι κρίσιμη.

Η εκκένωση κοινοτήτων στην περιοχή έχει ήδη αρχίσει, ανέφερε ο περιφερειάρχης Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν. «Εντός πέντε ωρών το νερό θα έχει φθάσει σε κρίσιμο επίπεδο», προειδοποίησε ο κ. Προκούντιν μέσω Telegram στις 06:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Κατά το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, κάπου 80 κοινότητες θα χρειαστεί να εκκενωθούν στην περιοχή.

«Το φράγμα της Καχόβκα έγινε στόχος πολλαπλών πληγμάτων» στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε με ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ο δήμαρχος της πόλης Νόβα Καχόβκα Βλαντίμιρ Λεόντιεφ, ο οποίος υποστήριξε πως από τα πλήγματα καταστράφηκαν οι βάνες του φράγματος και δημιουργήθηκε ένα «ανεξέλεγκτος πίδακας νερού». «Το φράγμα δεν έχει καταστραφεί και αυτό είναι τεράστια χαρά», διαβεβαίωσε πάντως.

Αντίθετα, η κρατική υδροηλεκτρική εταιρεία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ο υδροηλεκτρικός σταθμός στη ρωσική κατεχόμενη περιοχή της νότιας Ουκρανίας έχει «καταστραφεί ολοσχερώς» και δεν μπορεί να αποκατασταθεί μετά από έκρηξη μέσα στο μηχανοστάσιο. Το ίδιο επιβεβαίωσε και Ρώσος αξιωματούχος λέγοντας ότι είναι πιθανόν αδύνατον να επισκευαστεί το φράγμα μετά την καταστροφή.

Οι ρωσικές δυνάμεις ανατίναξαν το φράγμα Καχόβκα σε μια ρωσικά κατεχόμενη περιοχή της νότιας Ουκρανίας βρισκόμενες «σε πανικό», ανακοίνωσε την Τρίτη η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας.

«Οι κατακτητές ανατίναξαν το φράγμα της δεξαμενής Καχόβκα πανικόβλητοι - πρόκειται για προφανή τρομοκρατική ενέργεια και έγκλημα πολέμου, που θα αποδειχθεί σε ένα διεθνές δικαστήριο», ανέφερε σε δήλωσή της στο Telegram.

Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντένις Σμιχάλ δήλωσε χωριστά ότι έως και 80 οικισμοί κινδυνεύουν από πλημμύρες μετά την καταστροφή του φράγματος του σταθμού από τις ρωσικές δυνάμεις.

Αν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να απομακρύνουμε τους κατοίκους των παρόχθιων χωριών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο Telegram ο επικεφαλής της κυβέρνησης της περιφέρειας της Χερσώνας Αντρέι Αλεξέγενκο, υπογραμμίζοντας πάντως πως η ζωή τους δεν απειλείται και καλώντας τους «να μην υποκύψουν στον πανικό».

Το Tass επικαλέστηκε επίσης τον εγκατεστημένο στη Ρωσία δήμαρχο της Νόβα Καχόβκα, Βλαντιμίρ Λεοντίεφ, ότι είπε ότι μέρος της πόλης είχε αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος για λόγους ασφαλείας.

Αλληλοκατηγορούνται Ρώσοι και Ουκρανοί

Ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πως «ανατίναξαν» το φράγμα στη Νόβα Καχόβκα (Χερσώνα, νότια), ενώ οι φιλορωσικές αρχές της περιοχής έκαναν λόγο «σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια» της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το φράγμα έχει καταστραφεί τουλάχιστον εν μέρει, αν όχι ολοσχερώς, και η περιοχή πλημμυρίζει. Το TASS επικαλέστηκε πηγή του, την οποία δεν κατονόμασε, ενήμερη για τις εξελίξεις.

#BREAKING: The moment that the Nova Kakhovka dam was blown up was purportedly captured on video. If this footage is real, it would certainly refute claims that there was no explosion. pic.twitter.com/GMaarExZEn — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 6, 2023

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε από την πλευρά του επικαλούμενο τον φιλορώσο δήμαρχο της Νόβα Καχόβκα ότι το ανώτερο τμήμα του φράγματος καταστράφηκε από ουκρανικό βομβαρδισμό. «Το φράγμα Nova Kakhovka φέρεται να επλήγη από πυρά από τον εκτοξευτή πολλαπλών πυραύλων Olkha», ανέφερε χαρακτηριστικά

Το Κίεβο έκανε λόγο για «ανατίναξη του φράγματος από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής». Η διοίκηση νότιου τομέα των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων ανέφερε πως «η έκταση της καταστροφής, η ταχύτητα και ο όγκος του νερού και οι περιοχές που είναι πιθανό να πλημμυρίσουν τελούν υπό διευκρίνιση».

Η ουκρανική προεδρία κατηγόρησε σήμερα το πρωί τη Ρωσία ότι «ανατίναξε» στη διάρκεια της νύκτας το υδροηλεκτρικό φράγμα της Καχόβκα στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Χρεσώνας για να πλημμυρίσει την περιοχή και να φρενάρει την ουκρανική επίθεση που βρίσκεται σε προετοιμασία.

«Ο στόχος των τρομοκρατών είναι προφανής: να εμποδίσουν τις επιθετικές ενέργειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, σε μήνυμά του προς τους δημοσιογράφους.

Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών υποστήριξε από την πλευρά της πως οι ρωσικές δυνάμεις ανατίναξαν το φράγμα ευρισκόμενες «σε πανικό». «Οι δυνάμεις κατοχής ανατίναξαν το φράγμα στον Ταμιευτήρα Καχόβκα ευρισκόμενες σε πανικό - αυτή είναι μια προφανής πράξη τρομοκρατίας και έγκλημα πολέμου, για το οποίο θα υπάρξει προσφυγή σε διεθνές δικαστήριο».

- Η καταστροφή του φράγματος στη νότια Ουκρανία είναι ένα θεμελιωδώς νέο στάδιο της ρωσικής επιθετικότητας, δήλωσε ανώτερος ουκρανός αξιωματούχος ασφαλείας.

Ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ολέκσιγι Ντανίλοβ, είπε ότι η Ρωσία έχει μετακινηθεί από την προσπάθεια να δικαιολογήσει την εισβολή της στην Ουκρανία με αυτό που αποκάλεσε μύθους προπαγάνδας στο να δηλώσει ανοιχτά τους πραγματικούς της στόχους - «να καταστρέψει την Ουκρανία, να σκοτώσει Ουκρανούς, να καταστρέψει την οικονομία» και πολιτικών «δομών υποστήριξης της ζωής».

Το φράγμα αυτό είχε υποστεί ήδη ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Έντονες αντιδράσεις στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη για την έκρηξη του φράγματος Nova Kakhova στη νότια Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη στο Twitter ο Oλέξι Ντανίλοφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Η καταστροφή από τη Ρωσία του φράγματος της Νόβα Καχόβκα στη νότια Ουκρανία συνιστά μια «οικολογική δολοφονία», όμως Ουκρανοί και περιφερειακοι αξιωματούχοι εργάζονται για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης.

Ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης Αντρίι Γερμάκ έγραψε επίσης στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, χωρίς να επεκταθεί, πως οι ενέργειες της Ρωσίας δημιουργούν επίσης απειλή για το γειτονικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

«Ρώσοι τρομοκράτες. Η καταστροφή του φράγματος του υδροηλεκτρικού σταθμού της Καχόβκα επιβεβαιώνει για όλο τον κόσμο ότι πρέπει να εκδιωχθούν από κάθε γωνιά της ουκρανικής γης», έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι.

«Ούτε ένα μέτρο δεν πρέπει να τους επιτραπεί, γιατί χρησιμοποιούν κάθε μέτρο για τον τρόμο».

Πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης: 6 Ιουνίου 2023, ώρα 07:53

