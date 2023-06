Ουκρανία: Ξεκινά η αντεπίθεση του Κιέβου εναντίον των ρωσικών δυνάμεων

Επιθετικές επιχειρήσεις με τεθωρακισμένα σε διάφορες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας ήταν σε εξέλιξη αργά το βράδυ της Δευτέρας με τα διεθνή μέσα να «βλέπουν» την έναρξη της πολυαναμενόμενης ουκρανικής αντεπίθεσης.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ευχόταν «καλή επιτυχία» στην εν λόγω αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων… σταυρώνοντας τα δάχτυλά του, ενώ οι Ρώσοι παραδέχονταν ότι έχασαν κάποια εδάφη.

Η Ρωσία από την πλευρά της υποστήριξε ότι απέκρουσε μεγάλη επίθεση εναντίον των δυνάμεών της στην ανατολική Ουκρανία. Το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας ανακοίνωσε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ότι απέτρεψε ακόμα μία μεγάλη επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων στο Ντονέτσκ, προκαλώντας τεράστιες απώλειες προσωπικού και καταστρέφοντας οκτώ άρματα μάχης Leopard, καθώς οι δυνάμεις του Κιέβου πίεζαν.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν 28 άρματα μάχης, συμπεριλαμβανομένων οκτώ αρμάτων μάχης Leopard γερμανικής κατασκευής.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Κίεβο σχετικά με τους ισχυρισμούς της Ρωσίας.

Οι ουκρανικές δυνάμεις «στρέφονται σε επιθετικές ενέργειες» σε διάφορες περιοχές, είχε δηλώσει λίγη ώρα νωρίτερα η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της χώρας Χάνα Μάλιαρ. Ουκρανικές στρατιωτικές πηγές δήλωσαν στο BBC ότι σειρά επιθετικών επιχειρήσεων με τεθωρακισμένα μικρής κλίμακας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δεν ανέφεραν αν πρόκειται για την έναρξη της πολυαναμενόμενης πλήρους κλίμακας αντεπίθεσης της Ουκρανίας.

Η Χ. Μάλιαρ περιέγραψε την ανατολική πόλη Μπαχμούτ ως το «επίκεντρο των εχθροπραξιών».

Δήλωσε ότι τα στρατεύματα της Ουκρανίας είχαν σημειώσει σημαντικά κέρδη σε διάφορες κατευθύνσεις γύρω από την πόλη, σημειώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονταν σε άμυνα και στα νότια.

