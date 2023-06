Έκρηξη στη Νόβα Καχόβκα

Δεν θεωρείται πως το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια –το μεγαλύτερο της Ευρώπης– διατρέχει «κρίσιμο κίνδυνο» λόγω της κατάρρευσης του φράγματος στη Νόβα Καχόβκα, δήλωσε φιλορώσος αξιωματούχος στην περιφέρεια αυτή της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Πάντως, η εκκένωση κοινοτήτων στην περιοχή έχει ήδη αρχίσει, ανέφερε ο περιφερειάρχης Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν.

Ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πως «ανατίναξαν» το φράγμα στη Νόβα Καχόβκα (Χερσώνα, νότια), ενώ οι φιλορωσικές αρχές της περιοχής έκαναν λόγο «σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια» της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το φράγμα έχει καταστραφεί τουλάχιστον εν μέρει, αν όχι ολοσχερώς, και η περιοχή πλημμυρίζει. Το TASS επικαλέστηκε πηγή του, την οποία δεν κατονόμασε, ενήμερη για τις εξελίξεις.

#BREAKING: The moment that the Nova Kakhovka dam was blown up was purportedly captured on video. If this footage is real, it would certainly refute claims that there was no explosion. pic.twitter.com/GMaarExZEn