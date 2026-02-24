Αντιμέτωπος με την αμφισβήτηση της κοινής γνώμης βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς μια νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos δείχνει ότι η πλειονότητα των Αμερικανών –συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής μερίδας Ρεπουμπλικανών– θεωρεί πως ο πρόεδρος έχει γίνει «αλλοπρόσαλλος» (erratic) όσο μεγαλώνει.

Τα ευρήματα που «καίνε» τον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με την εξαήμερη έρευνα που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, το 61% των ερωτηθέντων συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό «αλλοπρόσαλλος λόγω ηλικίας» για τον Τραμπ.

Το ποσοστό αυτό αναλύεται ως εξής:

89% των Δημοκρατικών

64% των Ανεξάρτητων

30% των Ρεπουμπλικανών (ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό για την εσωκομματική του βάση)

Παράλληλα, η εμπιστοσύνη στη νοητική του επάρκεια καταγράφει κατακόρυφη πτώση. Μόλις το 45% των πολιτών τον θεωρεί πλέον «πνευματικά οξύ και ικανό να διαχειριστεί προκλήσεις», έναντι 54% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό τον Σεπτέμβριο του 2023.

Μια «γεροντοκρατία» υπό αμφισβήτηση

Η δημοσκόπηση δεν εστιάζει μόνο στον Τραμπ, αλλά αντανακλά μια βαθύτερη κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό προσωπικό των ΗΠΑ. Το 79% των Αμερικανών δηλώνει ότι οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον είναι «πολύ μεγάλοι σε ηλικία για να εκπροσωπήσουν τον λαό».

Ενδεικτικό είναι ότι το 58% των Δημοκρατικών θεωρεί πως και ο επικεφαλής τους στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ (75 ετών), είναι πλέον πολύ μεγάλος για να ασκεί τα καθήκοντά του.

Σταθερή η δημοτικότητα παρά τις αντιδράσεις

Παρά τις ανησυχίες για την ηλικία του, η συνολική δημοτικότητα του Τραμπ παραμένει σταθερή στο 40%, σημειώνοντας μάλιστα άνοδο δύο μονάδων από τις αρχές του μήνα. Φαίνεται πως οι ψηφοφόροι του παραμένουν πιστοί, με το 81% των Ρεπουμπλικανών να συνεχίζει να τον θεωρεί «πνευματικά ικανό», αγνοώντας τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να κλείσει τα 80 του χρόνια τον ερχόμενο Ιούνιο, γεγονός που θα τον καταστήσει τον γηραιότερο εν ενεργεία πρόεδρο στην ιστορία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν.