Δημοσιογράφος των NYT απευθύνει έκκληση στον Τραμπ: Αποτρέψτε έναν ενδεχόμενο εμφύλιο πόλεμο

Έκκληση προς τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να λάβει μέτρα για την αποκλιμάκωση του πολωμένου κλίματος που επικρατεί στην αμερικανική κοινωνία απηύθυνε πρόσφατα ο γνωστός δημοσιογράφος και αρθρογράφος των New York Times, Τόμας Φρίντμαν.

Ο 73χρονος Φρίντμαν δημοσίευσε την περασμένη Παρασκευή μια επιστολή προς τον Τραμπ, εν μέσω της κόντρας που έχει ανοίξει ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος με την ιστορική εφημερίδα και λίγες ώρες μετά από τη δολοφονία του υποστηρικτή του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, που υπενθύμισε την έξαρση της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ.

Ο Φρίντμαν ανέφερε στην επιστολή του προς τον Τραμπ πως «οι συνέπειες της φρικτής δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ μπορεί να είναι το πιο σημαντικό σημείο καμπής της προεδρίας σας, ανάλογα με το πώς θα αντιδράσετε».

Στη συνέχεια, υποστήριξε πως «δεν θα κερδίσετε το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο τόσο πολύ επιθυμείτε, με τη μεσολάβηση μεταξύ Ουκρανών και Βλαντιμίρ Πούτιν ή στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων» και συμπλήρωσε: «Έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε κάτι πολύ πιο σημαντικό και ιστορικό: Το αμερικανικό βραβείο ειρήνης».

«Φτιάξτε ειρήνη στο εσωτερικό της χώρας. Φτιάξτε ειρήνη μεταξύ των Αμερικανών. Αυτό είναι το βραβείο ειρήνης που δεν χρειάζεται να περιμένετε να σας απονείμει κανείς. Είναι εκεί για να το φτιάξετε και να το πάρετε. Αυτό το αμερικανικό βραβείο ειρήνης δεν θα απονεμηθεί από τους Σκανδιναβούς. Θα απονεμηθεί από την ιστορία. Θα πει ότι όταν οι Αμερικανοί πλησίασαν τον εμφύλιο πόλεμο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή, μετά τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέπληξε όλους με τον θετικό τρόπο», συνεχίζει.

Ο ίδιος προτείνει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να καλέσει τους ηγέτες των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων της Γερουσίας για να «δείξουμε στη χώρα ότι είμαστε ενωμένοι ενάντια στην πολιτική βία και ότι δεσμευόμαστε να δίνουμε το παράδειγμα του πολιτισμένου διαλόγου και θα καταγγέλλουμε το αντίθετο όταν το βλέπουμε μεταξύ των υποστηρικτών μας αλλά και των αντιπάλων μας».

Και προσθέτει: «τίποτα, δεν θα απομόνωνε περισσότερο τις ακραίες αριστερές και δεξιές δυνάμεις από το να το κάνετε αυτό».