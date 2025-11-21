Δημοκρατικός βουλευτής ζητά τη δημοσιοποίηση της τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ-Μπιν Σαλμάν μετά το θάνατο του Κασόγκι

Ένας Δημοκρατικός βουλευτής, που υπηρέτησε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, κάλεσε την Παρασκευή τον Λευκό Οίκο να δημοσιοποιήσει το πλήρες αντίγραφο της τηλεφωνικής συνομιλίας του Τραμπ το 2019 με τον Σαουδάραβα Πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

«Η οικογένεια Κασόγκι και ο αμερικανικός λαός αξίζουν να γνωρίζουν τι περιείχε αυτή η κλήση… τα στοιχεία θα εγείρουν σοβαρά ερωτήματα», δήλωσε ο βουλευτής Γιουτζίν Βίντμαν σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τη χήρα του Κασόγκι, Χάναν Ελ-Ατρ Κασόγκι.

Το 2019, ο Βίντμαν εργαζόταν στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, όπου η δουλειά του περιελάμβανε την επισκόπηση εμπιστευτικών τηλεφωνικών κλήσεων.

«Κατά την άποψή μου, αυτή η κλήση ήταν σοκαριστική», δήλωσε ο Βίντμαν, συνταξιούχος αξιωματικός του Στρατού.

Ο Βίντμαν αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για την κλήση επειδή ήταν απόρρητη. Ωστόσο, είπε ότι αφορούσε μια μορφή «quid pro quo», υπονοώντας ότι ο Τραμπ είχε προσφέρει κάποια χάρη σε αντάλλαγμα για κάτι.

Σε αίτημα για σχόλιο, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσενγκ απάντησε με email: «Ο Βίντμαν είναι ένας πικραμένος βουλευτής της αντιπολίτευσης που κανείς δεν τον παίρνει σοβαρά. Είναι serial ψεύτης».

Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον μπιν Σαλμάν με μεγαλοπρέπεια στον Λευκό Οίκο την Τρίτη και τον υπερασπίστηκε σχετικά με τη δολοφονία του Κασόγκι από Σαουδάραβες πράκτορες, την οποία οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν καταλήξει ότι ενέκρινε ο πρίγκιπας.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ο μπιν Σαλμάν δεν γνώριζε τίποτα για τη δολοφονία του Οκτωβρίου 2018 του Κασόγκι, ο οποίος ήταν σχολιαστής στην εφημερίδα Washington Post και επικριτής της σαουδαραβικής ηγεσίας.

Ο Βίντμαν εκπροσωπεί τη Βιρτζίνια, τόπο διαμονής του Κασόγκι όταν δολοφονήθηκε στο σαουδαραβικό προξενείο στην Τουρκία. Δεκάδες Δημοκρατικοί του Κογκρέσου τον συνόδευσαν αυτήν την εβδομάδα υπογράφοντας επιστολή που απαιτεί από τον Λευκό Οίκο να δημοσιοποιήσει το αντίγραφο της κλήσης.

Ο Βίντμαν δεν καθόρισε την ημερομηνία της κλήσης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο Τραμπ και ο Σαουδάραβας ηγέτης μίλησαν στις 21 Ιουνίου 2019. Τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι συζήτησαν για τις εντάσεις των ΗΠΑ με το Ιράν και τις τιμές του πετρελαίου.

Τον Νοέμβριο του 2018, ο Τραμπ είπε ότι ο μπιν Σαλμάν ίσως γνώριζε για τη δολοφονία του Κασόγκι. Ωστόσο, ο πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν «σταθερός εταίρος» του βασιλείου και δεν θα «ακυρώσουν ανόητα» σαουδαραβικά συμβόλαια για αγορά αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ο Βίντμαν δήλωσε ότι ανησυχούσε για δύο κλήσεις ενώ βρισκόταν στο NSC, μία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που οδήγησε στην πρώτη καθαίρεση του Τραμπ και η κλήση με τον Σαουδάραβα ηγέτη.

Ο δίδυμος αδελφός του Βίντμαν, Αλεξάντερ Βίντμαν, εργαζόταν επίσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας και είχε αποκαλύψει την κλήση με τον Ζελένσκι που οδήγησε στην πρώτη καθαίρεση του Τραμπ. Σε εκείνη την κλήση, ο Τραμπ πρότεινε στον Ζελένσκι να ερευνήσει τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος νίκησε τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2020.