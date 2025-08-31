Δικαστής των ΗΠΑ μπλοκάρει απελάσεις ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών προς τη Γουατεμάλα

Ομοσπονδιακή δικαστής εξέδωσε την Κυριακή διαταγή περιορισμού, εμποδίζοντας την κυβέρνηση Τραμπ από το να απελάσει 10 ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών στη Γουατεμάλα, μετά από ισχυρισμούς δικηγόρων ότι οι απελάσεις θα παραβίαζαν τους νόμους των ΗΠΑ.

Η δικαστής Sparkle Sooknanan, με έδρα την Ουάσινγκτον, διέταξε την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στις απελάσεις για 14 ημέρες και όρισε ακρόαση για τις 3 μ.μ. Το National Immigration Law Center, μια φιλομεταναστευτική οργάνωση, κατέθεσε την προσφυγή εκ μέρους των παιδιών, τα οποία είναι ηλικίας 10 έως 17 ετών.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε συνάψει συμφωνία με τη Γουατεμάλα για την επιστροφή ασυνόδευτων παιδιών στη χώρα και σχεδίαζε να ξεκινήσει τις απελάσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως δήλωσαν στο Reuters ένας νυν και δύο πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ. Τα σχέδια αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά από το CNN την Παρασκευή.

Ο Τραμπ ξεκίνησε μια εκτεταμένη καταστολή της μετανάστευσης από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Τα παιδιά που φτάνουν στα σύνορα των ΗΠΑ χωρίς γονέα ή κηδεμόνα χαρακτηρίζονται ως «ασυνόδευτα» και μεταφέρονται σε καταφύγια που διαχειρίζεται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μέχρι να τοποθετηθούν σε συγγενή ή ανάδοχη οικογένεια, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Η Melissa Johnston, διευθύντρια του προγράμματος για ασυνόδευτα παιδιά της Υπηρεσίας Προσφύγων, έστειλε την Πέμπτη email στο προσωπικό, ζητώντας να σταματήσει η απελευθέρωση όλων των παιδιών από τη Γουατεμάλα, εκτός από εκείνα που έχουν χορηγούς γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με αντίγραφο που εξέτασε το Reuters.

Στην νομική προσφυγή της Κυριακής, το National Immigration Law Center και το Young Center for Immigrant Children's Rights ανέφεραν ότι οι απελάσεις θα αποτελούσαν «σαφή παραβίαση των ξεκάθαρων προστασιών που έχει θεσπίσει το Κογκρέσο για αυτά τα ευάλωτα παιδιά».

«Οι κατηγορούμενοι σχεδιάζουν άμεσα να μεταφέρουν παράνομα τους ενάγοντες στην επιμέλεια της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) για να τους επιβιβάσουν σε πτήσεις προς τη Γουατεμάλα, όπου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κακοποίηση, παραμέληση, διωγμούς ή ακόμη και βασανιστήρια, ενάντια στο συμφέρον τους», αναφέρεται στην προσφυγή.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, στο οποίο υπάγεται η ICE, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Το υπουργείο Εξωτερικών της Γουατεμάλας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η δικαστής Sooknanan διορίστηκε από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, Δημοκρατικό.