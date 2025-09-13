«Δεν έχετε ιδέα τι δυνάμεις απελευθερώσατε σε όλη τη χώρα»: Η πρώτη ομιλία της χήρας του Τσάρλι Κερκ μετά τη δολοφονία του

Στην πρώτη δημόσια δήλωσή της μετά τη δολοφονία του συζύγου της προχώρησε η Έρικα Κερκ, λέγοντας ότι επρόκειτο για έναν πολύ καλό άνθρωπο που ήθελε να μείνει στην ιστορία, ενώ υποσχέθηκε ότι «το κίνημα που δημιούργησε ο σύζυγός μου δεν θα πεθάνει» και ότι η ραδιοφωνική εκπομπή του θα συνεχιστεί.

«Η σοφία του θα μείνει ζωντανή», πρόσθεσε στο βίντεο με τίτλο «Η αγαπημένη σύζυγος του Τσάρλι Κερκ, η κυρία Έρικα Κερκ, απευθύνεται στον λαό», το οποίο προβλήθηκε στις σελίδες των κοινωνικών μέσων του Turning Point USA, της ομάδας που ίδρυσε ο σύζυγός της.

Η Έρικα Κερκ Ευχαρίστησε επίσης τις δυνάμεις της τάξης «που εργάστηκαν ακούραστα για να συλλάβουν τον δολοφόνο του συζύγου μου». Μάλιστα, διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει την αποστολή του άνδρα της και κάλεσε τους νέους να μετέχουν ενεργά, αλλά και να επιστρέψουν στη χριστιανική πίστη.

«Κανείς και ποτέ δεν θα ξεχάσει το όνομα του συζύγου μου. Κι εγώ θα το φροντίσω αυτό», είπε. Μάλιστα απευθύνθηκε και σε όσους θεωρεί υπεύθυνους για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τονίζοντας: «Αν νομίζατε ότι η αποστολή του ήταν ισχυρή μέχρι τώρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δυνάμεις μόλις απελευθερώσατε σε αυτή τη χώρα και σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Δεν αντιλαμβάνεστε τη φλόγα που ανάψατε μέσα μου. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή. Το κίνημα που οικοδόμησε ο σύζυγός μου δεν πρόκειται να σβήσει. Ξέρω ότι ο σύζυγός μου είναι ακόμη εδώ. Μας προσέχει», είπε.

Όπως ανέφερε ο Τσάρλι Κερκ «ήταν ο τέλειος πατέρας… ο τέλειος σύζυγος».

«Ποτέ δεν θα βρω τα λόγια για να περιγράψω την απώλεια που νιώθω στην καρδιά μου», είπε. «Ειλικρινά δεν έχω ιδέα τι σημαίνει όλο αυτό. Ξέρω ότι ο Θεός ξέρει, αλλά εγώ δεν ξέρω».

Η κυρία Κερκ μίλησε επίσης για τον ενός έτους γιο τους, αλλά και για την τρίχρονη κόρη τους, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει πώς να τους εξηγήσει τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα τους.

“Μωρό μου, ο μπαμπάς σε αγαπάει τόσο πολύ. Μην ανησυχείς. Είναι σε ένα ταξίδι εργασίας με τον Ιησού”, είπε η ίδια στην κόρη τους.

Το δικό της μήνυμα απηύθυνε και στους νέους, τους οποίους κάλεσε να μετάσχουν στα παραρτήματα του Turning Point USA σε όλη τη χώρα. «Κι αν δεν υπάρχει κάποιο στην περιοχή σας, δημιουργήστε ένα», πρόσθεσε.

Βίντεο για τον Τσάρλι Κερκ δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα βίντεο-φόρο τιμής στον εκλιπόντα συντηρητικό ακτιβιστή το βράδυ της Παρασκευής, περιλαμβάνοντας αποσπάσματα όπου ο 31χρονος απαγγέλλει αποσπάσματα από τη Βίβλο και μιλά σε εκδηλώσεις.

In loving memory of Charlie Kirk, a fearless patriot & man of unwavering faith who dedicated his life to America.



"It's bigger than you, I want you to remember that... It's bigger than me - you are here to make somebody else's life better, the pursuit of liberty & freedom."❤️ pic.twitter.com/3Xrf5dcFlP — The White House (@WhiteHouse) September 12, 2025

Η ανάρτηση περιλαμβάνει επίσης ένα απόσπασμα από τον ίδιο τον Κερκ:

«Είναι κάτι μεγαλύτερο από εσένα, θέλω να το θυμάσαι αυτό… Είναι μεγαλύτερο κι από εμένα – είσαι εδώ για να κάνεις τη ζωή κάποιου άλλου καλύτερη, στον αγώνα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία».