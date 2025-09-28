Δανία: Θα απαγορεύσει τις πτήσεις πολιτικών drones έως την επόμενη εβδομάδα λόγω της ευρωπαϊκής Συνόδου

Η Δανία ανακοίνωσε την Κυριακή την απαγόρευση των πολιτικών πτήσεων drones, μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε συνέχεια μιας εβδομάδας όπου οι πτήσεις drones είχαν προκαλέσει προσωρινά τη διακοπή λειρουργίας αεροδρομίων της χώρας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters, ο δανικός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωση ότι ανέπτυξε «πολλαπλές δυνατότητες» ως απάντηση στις νυχτερινές παρατηρήσεις σε βάσεις, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τη φύση της αντίδρασής του.

Αποστολές drones νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ανάγκασαν τη Δανία να κλείσει αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το οποίο παρέμεινε κλειστό για σχεδόν τέσσερις ώρες τη Δευτέρα.

Η Δανία έχει χαρακτηρίσει τα drones ως μέρος μιας «υβριδικής επίθεσης». Δεν έχει φτάσει στο σημείο να δηλώσει με βεβαιότητα ποιον θεωρεί υπεύθυνο, ωστόσο η πρωθυπουργός, Μέτε Φρεντέρικσεν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να πρόκειται για τη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία ως την κύρια «χώρα που συνιστά απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Το Κρεμλίνο αρνείται την ευθύνη.

Στο πλαίσιο της απαγόρευσης, τα πολιτικά drones θα απαγορευτούν από τον δανικό εναέριο χώρο από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή της ερχόμενης εβδομάδας, όταν η Δανία, η οποία κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ για το δεύτερο μισό του έτους, θα φιλοξενήσει Ευρωπαίους ηγέτες.

«Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια δύσκολη κατάσταση ασφάλειας, και πρέπει να διασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας για τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία όταν είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Τρουλς Λουντ Πόουλσεν σε ανακοίνωση την Κυριακή.

Η Δανία θα φιλοξενήσει Ευρωπαίους ηγέτες την Τετάρτη, ακολουθούμενη από μια σύνοδο την Πέμπτη της ευρύτερης, 47μελούς Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η οποία συστάθηκε για να ενώσει την ΕΕ με άλλες φιλικές ευρωπαϊκές χώρες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Υπενθυμίζεται ότι, γερμανική φρεγάτα αντιαεροπορικής άμυνας κατέπλευσε την Κυριακή στην Κοπεγχάγη για να συνδράμει στην επιτήρηση του εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια των υψηλού προφίλ εκδηλώσεων.