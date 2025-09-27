Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν προειδοποίησε την Πέμπτη ότι έχει ξεκινήσει ένας «υβριδικός πόλεμος» στην Ευρώπη, μετά το κύμα drones που προκάλεσε το κλείσιμο του δανικού εναέριου χώρου αυτή την εβδομάδα.

Οι δανικές αρχές έκλεισαν προσωρινά δύο μεγάλα αεροδρόμια το βράδυ της Τετάρτης, μετά την εμφάνιση drones στον ουρανό - γεγονός που η Κοπεγχάγη χαρακτήρισε ως «υβριδική επίθεση» από έναν «επαγγελματία δρώντα», ενώ και άλλα αεροδρόμια στη χώρα ανέφεραν παρόμοια περιστατικά.

Τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο είχαν επίσης κλείσει τη Δευτέρα λόγω εισβολών drones, προκαλώντας ακυρώσεις πτήσεων και ταλαιπωρώντας χιλιάδες επιβάτες.

Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου δείχνουν ότι «βρισκόμαστε στην αρχή ενός υβριδικού πολέμου κατά της Ευρώπης», είπε η Φρεντέρικσεν σε διάγγελμά της προς το έθνος που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πιστεύω ότι θα δούμε περισσότερα... Βλέπουμε το μοτίβο, και δεν είναι καλό», πρόσθεσε.

Η Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι οι δανικές αρχές δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει «ποιος βρίσκεται πίσω από τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον των αεροδρομίων μας και άλλων κρίσιμων υποδομών», αλλά υπαινίχθηκε ότι υπεύθυνο είναι το Κρεμλίνο.

«Μπορούμε τουλάχιστον να πούμε ότι υπάρχει κυρίως μία χώρα που αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης - και αυτή είναι η Ρωσία», είπε.

Η Ευρώπη έχει αναστατωθεί από μια σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου που περιλαμβάνουν ρωσικά μαχητικά και drones τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Μόσχα έχει αρνηθεί την ευθύνη για την παραβίαση στην Εσθονία και δήλωσε ότι το περιστατικό στην Πολωνία — όπου σμήνος από drones πέρασε στον πολωνικό εναέριο χώρο — ήταν ατύχημα.

Λίγες ώρες μετά το διάγγελμα της Φρεντέρικσεν, το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ, στα βόρεια της χώρας, έκλεισε προσωρινά για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ λόγω ύποπτης εισβολής drone.

Η Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί πως «κανένα drone δεν θα περάσει τα σύνορα», αλλά πρόσθεσε ότι η Κοπεγχάγη «ανέβασε το επίπεδο συναγερμού» και ενισχύει την άμυνά της κατά των drones.